Inter-Juventus, probabili formazioni: due assenze importanti

Sabato 23 Ottobre 2021, 19:32

Due assenze pesanti per Allegri alla vigilia dell’Inter: fuori Rabiot (ancora lontano dalla migliore condizione, dopo la negativizzazione dal Covid-19) e Kean, fermato da un affaticamento muscolare e in dubbio anche per il prossimo turno infrasettimanale contro il Sassuolo. In lista invece Dybala, che rivede il campo dopo il lungo infortunio ma dovrebbe (salvo sorprese) partire dalla panchina. Contro l’Inter in difesa tornano Danilo e Chiellini, favorito su de Ligt in coppia con Bonucci. A centrocampo Allegri ha il dubbio McKennie (che potrebbe essere rilanciato titolare in caso di difesa a tre), confermati Bentancur, Locatelli e Bernardeschi, che sostituirà Rabiot a sinistra. Davanti Chiesa non è al 100% e si gioca una maglia con Kulusevski accanto a Morata.