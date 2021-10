Inter-Juventus, probabili formazioni e dove vederla in tv e diretta streaming

Sabato 23 Ottobre 2021, 14:52 - Ultimo aggiornamento: 15:57

È tornato il derby d'Italia, e non poteva arrivare in un momento migliore per entrambe le squadre. Sia Inter, sia Juventus, infatti, stanno volando o, per lo meno, così sembra dai risultati. È vero che i nerazzurri, in campionato, hanno perso contro la Lazio, ma è altrettanto vero che si sono saputi rialzare subito in Champions League. L'avversario non portava lo stesso blasone della Vecchia Signora, lei che viene dai sei successi di fila dopo un avvio non troppo convincente, ma è stato importante, specie per continuare il sogno (e il cammino) nella coppa dalle grandi orecchie.

Quanto agli uomini di Massimiliano Allegri, abbiamo già detto dei sei risultati utili, da aggiungere c'è che con Alvaro Morata e Paulo Dybala tornati quasi al 100%, ci si sta preparando a un campionato per nulla scontato. Ma ancora c'è tempo per pensare allo scudetto, anche se lo stesso tecnico livornese ha dato il suo endorsement alla squadra di Simone Inzaghi. Ecco le probabili formazioni.

SEGUI LA DIRETTA DI INTER-JUVENTUS

Inter-Juventus, le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi



JUVENTUS (4-4-2): Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata. All. Allegri

Dove vederla in tv e diretta streming

Il match tra Inter e Juventus delle 20:45 di domani, 24 ottobre, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro di Milano verrà trasmesso in diretta esclusiva su Dazn. Per seguire la sfida di 'San Siro' basterà scaricare l'app dedidcata su smart tv di ultima generazione o, in alternativa, collegare la propria tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation (4/5), Xbox (One, S, X), oppure a dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast. La diretta testuale sarà invece disponibile sul sito del Messaggero.it.