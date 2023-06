Inter, road to Istanbul. Dimarco: «Sputeremo sangue». Bastoni: «Li metteremo in difficoltà»

«Non capita tutti i giorni di giocare la finale di Champions. Grande orgoglio esserci da protagonista. È il sogno di qualsiasi bambino», le parole di Federico Dimarco al Media Open Day in vista della finalissima di Istanbul.

E ancora: «Sappiamo di affrontare una squadra forte. Ma per noi vincere questo trofeo è un sogno, per loro è un’ossessione». Sulla gara: «Dovremo fare una gara da Inter. Siamo forti e lo abbiamo dimostrato. Come si può vincere? Loro sono tra le migliori in Europa. Ma l’Inter deve fare l’Inter. Deve usare il suo orgoglio e la sua forza. Da oggi in poi cercheremo di guardare il City e capiremo dove potergli fare male. Andremo là e ci giocheremo le nostre carte, sputeremo sangue e cercheremo di dare il massimo.

Che voto do al nostro percorso in Champions? Di solito si danno a fine percorso. Stesso spirito di quelli del Triplete? Può darsi, ma sono stati due cammini diversi. Quella del 2010 era forte. Lo siamo anche noi. Ma lì c’erano tanti giocatori esperti. Noi siamo un gruppo giovani e stiamo vivendo questo sogno. Abbiamo passato il girone con Bayern Monaco e Barcellona e battuto squadre forti come Porto, Benfica e Milan», ha concluso Dimarco.

Accanto a lui c’è Bastoni, un altro dei simboli di questa Inter: «È una gara difficile, siamo carichi», ha detto. «Conosciamo il valore del City, prenderemo le nostre precauzioni. Dobbiamo entrare in campo con lo stesso atteggiamento della finale degli Europei contro l’Inghilterra. Haaland? Comprato per vincere la Champions. Ma non hanno solo lui. Hanno Bernardo Silva o De Bruyne. Hanno una rosa molto forte. Io ho grande fiducia in noi. Sono certo che li metteremo in difficoltà».