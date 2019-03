Inter, Iicardi-Spalletti e la strana tregua: oggi torna ad allenarsi con la squadra ma non è più titolare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i romantici è l’aria della primavera, per i maligni l’assenza alla Pinetina di Handanovic, Brozovic e Perisic, impegnati con Slovenia e Croazia nelle qualificazioni a Euro 2020. Sta di fatto, che il risultato non cambia: dopo più di un mese, oggi Icardi si allenerà in gruppo con chi è rimasto ad Appiano Gentile (ha postato su Instagram tre foto con la casacca nerazzurra). Icardi è a disposizione e potrebbe già giocare nella gara contro la Lazio di domenica 31 marzo. Un’altra partita dal sapore di Champions.NUOVE GERARCHIEIl rientro del numero 9 è una vittoria per l’Inter. Anche perché la famiglia Icardi si aspettava un comunicato da parte del club Alla Pinetina sono cambiate molte cose dal 13 febbraio, quando la fascia è stata tolta a Mauro e consegnata ad Handanovic. Una su tutte, le gerarchie in attacco. In assenza dell’argentino, Lautaro Martinez si è preso sulle spalle la squadra, risultando decisivo contro il Milan con l’assist al vantaggio di Vecino e con il gol dell’1-3 su rigore. Non sarà facile, quindi, per Icardi tornare titolare. Una riconciliazione che sa tanto di armistizio. Una pace che conviene a tutti. All’Inter perché ritrova un centravanti comunque importante che non si svaluterà in ottica mercato; a Icardi perché la Coppa America di giugno incombe e lui non vuole perderla; a Spalletti che avrà comunque un’arma in più per chiudere ogni discorso Champions con le rivali. Poi, le strade tra il club di corso Vittorio Emanuele e Icardi si separeranno: sarebbero già iniziate le prime operazioni logistiche per un trasferimento alla Juve: scambio con Dybala. Un’operazione di mercato che farebbe felice tutti: «Con Paulo mi trovo bene», l’apprezzamento di Lautaro Martinez dall’Argentina.