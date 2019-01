Inter-Benevento, le pagelle: Perisic regala tre assist, male Brozovic

Ultimo aggiornamento: 20:15

PADELLI 6Prima presenza in questa stagione. Bravo al 5’ su Tello, poi subisce due reti.VRSALJKO 5Diversi errori su Improta e a inizio gara si becca pure il giallo.RANOCCHIA 6Come Padelli, debutto stagionale anche per lui.SKRINIAR 6Quando c’è da chiudere gli spazi, è sempre presente.DALBERT 6.5Decisivo quando chiude su Insigne al 35’. Suo il gol del 3-0 pochi secondi prima dell’intervallo.CANDREVA 6.5Procura il rigore e segna il 2-0. e segna il bis a fine partita.GAGLIARDINI 5.5In mezzo al campo balla un po’.BROZOVIC 5Anche lui come Gagliardini sbaglia troppo. Suo il fallo da dove poi arriva il gol di Insigne su punizione. Si perde Bandinelli nel 5-2.PERISIC 6.5Una gara senza sbavature. Tre assist per lui: uno a Dalbert e due a Lautaro Martinez.LAUTARO MARTINEZ 7.5Un primo tempo anonimo accanto a Icardi. Nella ripresa, da unica punta, segna una doppietta.ICARDI 6.5Trasforma subito il rigore e dà all’Inter la serenità necessaria per questa partita.POLITANO 6Prende il posto di Icardi e dà il suo contributo.BORJA VALERO 6Entra in campo e fa rifiatare Perisic.SPALLETTI 6.5Si regala la Lazio nei quarti di finale, iniziando il 2019 nel migliore dei modi.