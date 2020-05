© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il calciomercato cambierà in tutta. Caleranno i prezzi dei cartellini e ovviamente diminuiranno i costi. Ma ci sarà anche un nuovo modo di operare e di considerare alcune trattative. Così i cosiddetti indispensabili si trasformeranno all'occorrenza in pedine da scambiare. Ad esempio Arthur, che i blaugrana vorrebbero trattenere , può diventare la chiave per sbloccare l'affare. Il brasiliano piace molto all'Inter e al ds Ausilio, che lo aveva inseguito già ai tempi del. Ma gli interisti non sono gli unici a stimare il talento classe '96. Sulle sue tracce c'è anche la, da tempo in contatto con i blaugrana per un possibile scambio con. Il bosniaco è in uscita per motivi tecnici e finanziari. Ha già dato la sua disponibilità al Barcellona ma gli attuali problemi economici dei catalani (noti già prima dell'emergenza) potrebbero permettere al Psg di effettuare un rilancio. I francesi del resto non si nascondono. Giocano a carte scoperte con la speranza di arrivare almeno ad un calciatore della serie A. Nello specifico, ad uno tra Pjanic e Bennacer. Quest'ultimo è molto stimato da Leonardo. Tanto che, secondo le ultime indiscrezioni, il ds dei parigini avrebbe già inviato un'importante proposta economica all'entourage del calciatore 22enne.A proposito di dirigenti, il Torino ha sceltocome nuovo direttore sportivo. L'ex calciatore di Pisa e Benevento aveva risolto nei giorni scorsi ufficialmente il suo contratto con la Spal.