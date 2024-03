Infortunio De Vrij, torna ad Appiano Gentile dall'Olanda: condizioni e quante partite salta

Continuano i poblemi difensivi dell'Inter che sta aspettando di conoscere il futuro di Francesco Acerbi dopo l'episodio di razzismo nei confronti di Juan Jesus. Ora a privare Simone Inzaghi di un giocatore iportante per il reparto arretrato è un infortunio muscolare, quello di Stefan De Vrij che ha lasciato il ritiro dell'Olanda. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, il centrale ex Lazio è tornato ad Appiano Gentile per essere sottoposto a controlli da parte dello staff medico nerazzurro che deve fare chiarezza sull'entità del problema.

Come sta De Vrij: quante partite salta

Non si conoscono ancora bene le condizioni fisiche di De Vrij, anche se il fatto che l'Olanda gli abbia permesso di tornare in Italia esclude il semplice problema di crampi.

Nei prossimi giorni, il classe 1992 si sottoporà agli esami strumentali per chiarire le condizioni, anche se la sua presenza ai prossimi impegni con la Nazionale in forte dubbio. Cala il velo del mistero anche sulla presenza in campo con l'Empoli, con la gara tra i nerazzurri e i toscani che va in scena lunedì alle 20.45.