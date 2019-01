Spalletti: «Ci è mancata la qualità»

Il 2019 in campionato per l'Inter di Luciano Spalletti comincia con uno 0-0 contro il Sassuolo. Un pareggio che non accontenta il tecnico. «È stata una partita complicata. Loro hanno giocato una buona gara, noi abbiamo perso troppi palloni, li abbiamo ridati. Non abbiamo evidenziato la differenza di qualità tra le due squadre», l'opinione di Spalletti nel post partita. «Arrabbiato? No, cercavo solo di dare consigli e indicazioni - ha continuato l'allenatore nerazzurro -. Abbiamo fatto meglio in fase difensiva che in fase offensiva, dove abbiamo perso palloni banali. Icardi? È stato assecondato poco dalla squadra, ma si è mosso anche poco, perché qualche occasione l'abbiamo creata. Nonostante la giovane età ha le spalle di Ibrahimovic, larghissime: è forte dal punto di vista mentale e caratteriale. Oggi però ha giocato al di sotto delle sue possibilità». Il futuro di Icardi sembra però scontato, come assicurato dall'amministratore delegato Beppe Marotta: «Lui è contento all'Inter e anche noi lo siamo. Resterà qui, è solo questione di firme». Nella gara con il Sassuolo i protagonisti sono stati anche i bambini sugli spalti di San Siro. «Era bellissimo perché si sentivano le urla di felicità dei bambini. Non chiamavano soltanto Inter, si sentivano i nomi di tutte le squadre. È stata una festa di tutti, è stato bello vederli divertirsi». Spalletti poi guarda anche ai prossimi mesi, tra campionato ed Europa League. «In classifica non siamo tranquilli ancora per qualificarci in Champions, serve continuità di risultati - ha proseguito il tecnico -. Poi dobbiamo fare bene anche in Europa League e in Coppa Italia, abbiamo bisogno di andare a tentare di rivincere un titolo, sono troppo anni senza vittorie per quella che è la storia dell'Inter. Nainggolan? È un acquisto importante nel prossimo futuro, averlo in condizione ci può dare molto». Soddisfatto della prestazione l'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi. «Abbiamo fatto una buonissima partita perché abbiamo calciatori di qualità - le parole del tecnico - Ci siamo ritrovati non tanto nel gioco, quanto nella voglia di lottare su tutti i palloni e soffrire perché fa parte del calcio. Sono soddisfatto di avere anche trovato giocatori importanti sul piano fisico».

