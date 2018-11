Inter, de Vrij: «A Londra batteremo il Tottenham»

A Londra in Champions League andremo andremo con l'idea di vincere, come facciamo ogni partita». Il difensore dell'Inter Stefan De Vrij non si accontenta: l'obiettivo è battere il Tottenham, anche se ai nerazzurri basterà un pareggio nella sfida di Wembley del 28 novembre per accedere agli ottavi di Champions. «Il finale della partita contro il Tottenham è stato una piccola svolta per noi - prosegue De Vrij, intervistato da Sky -. Nello spogliatoio ci concentriamo sulle partite che dobbiamo affrontare, la doppia sfida con il Barcellona può insegnare tanto perché sono una delle migliori squadre del mondo. Mi aspettavo delle partite del genere, li conosco, sono fortissimi ma è bello giocarci contro per capirne il livello». De Vrij parla poi del neopresidente nerazzurro, Stevan Zhang: «È una bravissima persona, l'ho conosciuto in questo poco tempo che sono qui. Ama l'Inter ed è curioso, questo è l'importante. Skriniar? Dividiamo la stanza in ritiro, ci troviamo molto bene. Icardi è un grande capitano, sa sempre cosa dire per motivarci e quando gioca fa movimenti incredibili in area», conclude il difensore olandese. «Contro l'Atalanta sarà una partita difficile, l'anno scorso ci siamo trovati in difficoltà, ma siamo una grande squadra e dobbiamo andare a Bergamo a vincere per dare continuità alle nostre prestazioni e ai risultati». È il pensiero del difensore dell'Inter, Milan Skriniar, in vista del match valido per la 12esima giornata di campionato in programma domenica a Bergamo. Ospite ai microfoni di Inter Tv, il giocatore slovacco torna sull'importante pareggio di San Siro in Champions contro il Barcellona. «È stata una bella partita, abbiamo portato a casa un buon risultato e un ottimo punto contro una delle squadre più forti al mondo. Dobbiamo continuare così nelle prossime partite. A Londra dobbiamo andare per vincere e passare il turno, questo è il nostro obiettivo».



Il Tottenham intanto perde Dembele: le analisi strumentali effettuate su Dembele costretto a uscire dal campo nella sfida di Premier con il Wolverhampton, hanno evidenziato una lesione ai legamenti del ginocchio destro che costringe il centrocampista belga a restare fermo fino all'inizio del prossimo anno

Ultimo aggiornamento: 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA