Milan, Giroud attacca il Var: «Mi da fastidio. Dopo che ti fanno aspettare riescono ancora a sbagliare»

Olivier Giroud ha parlato oggi del Var e di come questo abbia cambiato il calcio moderno. Un rapporto non proprio idilliaco quello tra la tecnologia e i protagonisti di questo sport, che spesso si lamentano per i troppi errori e per i ritmi troppo dilatati. L'attaccante francese del Milan si è raccontato in un'intervista a Canal+, in cui ha espresso la sua antpatia per il Var: «Cosa cambierei del calcio attuale? Quello che mi da un po' fastidio è il Var. Già ci vuole tempo, ti fanno aspettare e si riesce ancora a sbagliare. Vorrei che trovassimo un modo giusto per ritrovare un po' di spontaneità.

Poi Giroud ha parlato della possibilità di giocare alle Olimpiadi di Parigi questa estare: «Non voglio prendere il posto dell'allenatore Henry, ma penso che i tre che vorrebbe avere tra i giocatori over 23, vale a dire io, Griezmann e Mbappè, potrebbe essere una buona idea.

Sarà possibile? Questa è un'altra questione».

