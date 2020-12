Il Tottenham batte l'Arsenal 2-0: Mourinho è in testa alla Premier. Schick a segno nella vittoria del Leverkusen

C’è Mourinho in testa alla Premier League. In attesa del Liverpool stasera (che comunque anche in caso di vittoria arriverebbe a pari punti ma secondo per la differenza reti), il Tottenham del tecnico portoghese si gode la vetta del campionato inglese. E se la va a prendere con la vittoria nel derby londinese contro l’Arsenal, deciso dalla premiata ditta Son-Kane. 2-0 per gli Spurs, davanti a 2mila tifosi – il calcio, anche con questi pochi accessi, è veramente un'altra cosa - che si difendono e ripartono. E lo fanno con una naturalezza mai vista prima. La tattica premia, perché la partita si chiude già nel primo tempo. Il sudcoreano spacca la gara al minuto 13. Mentre l’attaccante della nazionale inglese la chiude al 46’. Due gol, oltretutto, bellissimi: il primo col destro a giro; il secondo con la botta mancina che prima sbatte sulla traversa per poi finire dentro. Inutile il secondo tempo generoso dell’Arsenal di Arteta. I Gunners non hanno mai davvero impensierito Lloris. E adesso sono quindicesimi in classifica. Inizio disastroso. Non molla comunque il Leicester di Rodgers che va a vincere in casa dello Sheffield United: 1-2. Al vantaggio ospite di Perez (24’) risponde McBurnie due minuti dopo. Ma proprio allo scadere arriva la solita zampata di Vardy. Che esulta andando a rompere in svicolata la bandierina del calcio d’angolo. Per l’attaccante questa è una delle partite più sentite, visto che è cresciuto con la maglia dello Sheffield Wednesday. Nell’altra gara di giornata vittoria esterna (1-5) del Crystal Palace sul campo del West Bromwich.

BUNDESLIGA

Il Leverkusen vince in casa dello Schalke (ultimo in classifica) e si piazza alle spalle del Bayern Monaco ad una sola lunghezza dalla vetta. Tutto facile per la squadra dell’olandese Bosz, che passa al 10’ grazie all’autorete di Thiaw. Nella ripresa arriva il gol di Baumgartlinger prima della rete dello 0-3 finale dell'ex giallorosso Patrick Schick. Ha vinto anche lo Stoccarda (1-2) sul campo del Werder Brema: decisivo in pieno recupero il congolese classe ’99 Wamangituka.

