Il Milan non molla Correa. E il Monaco rilancia per Kessie

Ilnon molla l'obiettivo principale della sessione estiva:. L'agente del fantasista argentino è ancora aper sbloccare l'operazione e arrivare così finalmente alla fumata bianca, ma servirà ancora del tempo per convincere l'Atletico Madrid a scendere dal prezzo iniziale di 50 milioni di euro. Non solo entrate, però. Il club rossonero spera di poter perfezionare almeno due cessioni, entro il 2 settembre. André Silva resta in uscita ed il dt Maldini valuta anche offerte importanti per. L'ultima, in ordine temporale, è firmata dal Monaco. Attenzione anche ai possibili sviluppi sul fronte Reina. Navas piace al Psg e per la sua sostituzione ilpensa proprio allo spagnolo, che a Milano guadagna circa 3 milioni di euro a stagione. Uno stipendio considerato «molto alto» per una società come quella rossonera, al lavoro per abbassare il monte ingaggi del club.