Haaland, l'attaccante dei record: altri due infranti in Premier League con la tripletta al Fulham

Tre gol. Altri tre gol. Erling Haaland non ha alcuna intenzione di fermarsi. Dopo aver vinto tutto con il Manchester City lo scorso anno, contribuendo al Treble con 53 gol in tutte le competizioni alla sua prima stagione in Inghilterra, l'attaccante norvegese ha ricominciato da dove aveva lasciato. Nelle prime quattro giornate di Premier League Haaland ha già segnato sei gol, con gli ultimi tre che sono arrivati nel pomeriggio, quando i Citizens hanno schiantato il Fulham 5-1 all'Etihad.

Napoli-Lazio le formazioni ufficiali: Garcia ritrova Kvara dal 1', Sarri si affida ancora a Immobile

Sabato scorso i Cottagers avevo bloccato l'Arsenal sul 2-2 all'Emirates, e nel primo tempo si confermano una squadra ostica, anche per i campioni di tutto: Alvarez apre le danze proprio su assist di Haaland, Ream pareggia due minuti dopo, Aké riporta avanti Guardiola in pieno recupero e poi, nel secondo tempo, sugli ospiti si abbatte il ciclone norvegese.

Due gol e un rigore trasformato per archiviare la pratica e rimanere in testa alla classifica a punteggio pieno, ma anche per continuare a battere ogni record possibile per un attaccante di Premier.

Sì, perché contro il Fulham Haaland è diventato il giocatore ad aver impiegato il minor numero di partite (39) per segnare almeno 40 gol, 42 per la precisione, in Premier League, così come, lo scorso anno, era diventato il più giovane di sempre ad arrivare a quota 35. Ma non è tutto. Contando anche gli assist, ultimo proprio quello servito a Julian Alvarez nel primo tempo contro il Fulham, Haaland è stato coinvolto in 51 gol totali del Manchester City in 39 partite di campionato. E anche in questo caso si tratta del giocatore che ha impiegato meno partite di sempre a essere coinvolto in almeno 50 reti. Il precedente primato apparteneva ad Andy Cole, che aveva impiegato 43 match. E dire che c'è ancora chi gli rimprovera di non partecipare a sufficenza al gioco della squadra. Eppure i numeri non mentono, mai.