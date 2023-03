Haaland, l'attaccante dei record: segna 5 gol in 35' in City-Lipsia. Come lui nella storia solo Luiz Adriano e Messi

Una macchina da gol. Non c'è altro modo per descrivere Erling Haaland, l'attaccante del Manchester City che nel ritorno degli ottavi di finale contro il City ha segnato addirittura cinque gol nel giro di 57'. Il primo gol al 22' del primo tempo su rigore, poi la doppietta al 24' e la tripletta al 47'. Al 53' del secondo tempo e al 57' gli altri due gol. E chissà se sarebbe andato avanti, se solo Guardiola non l'avesse sostituito al 63'. Con questo record, diventa il terzo giocatore nella storia a segnare cinque gol in una singola partita di Champions League dopo Luiz Adriano nell'ottobre 2014 (Shakhtar Donetsk-Bate Borisov) e Messi nel marzo 2012 (Barcellona-Bayer Leverkusen).

