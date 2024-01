Haaland da Guardiola a Cucinelli: domenica di relax a Solomeo

PERUGIA - Sul suo profilo Instagram ha scritto semplicemete "IT" come Italia, ma ci vuole un secondo a riconoscere che quel borgo alle sue spalle altro no è che Solomeo. Da Pep Guardiola, dopo la vittoria per 3-2 sabato contro il Newscastle, a Brunello Cucinelli è un attimo: il tempo di prendere un aereo privato da Manchester ed ecco una domenica di relax in Umbria per Erling Haaland, super bomber e fuoriclasse della squadra più forte del mondo.

Semplicemente impossibile non notarlo, il campione norvegese, che a quanto si apprende è arrivato nella mattinata di domenica per poi ripartire a metà pomeriggio. Una giornata di relax in compagnia del campione e fuoriclasse del cachemire, in cui Haaland ha avuto la possibilità di ammirare la bellezza del borgo e ovviamente anche le manifatture firmate Cucinelli.

Stando alle storie e alle foto pubblicate dallo stesso Haaland, la visita si è conclusa intorno a metà pomeriggio visto che l'ultima storia pubblicata dal fuoriclasse del City lo ritrae di spalle sulla pista di un aeroporto (molto probabilmente quello di Sant'Egidio) mentre intorno alle 17 si avvia a salire a bordo di un aereo privato.