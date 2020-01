Gasperini contro i cori dei tifosi viola: «Figli di p... sono loro»

«Io non ho mai insultato nessuno, sono sempre venuto da avversario ma non ho mai insultato nessuno. Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà di parola a quei deficienti che cantano 'figli di p...', sono loro i 'figli di p...'. È un insulto eccessivo, un fatto di maleducazione». È il duro sfogo del tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, in sala stampa, al termine del match fra nerazzurri e Fiorentina in Coppa Italia.

