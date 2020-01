Coppa Italia, Fiorentina-Atalanta 0-0 La diretta Le formazioni

Ultimo aggiornamento: 14:58

Si incrociano negli ottavi di finale Fiorentina e Atalanta. I bergamaschi, finalisti lo scorso anno e sconfitti dalla Lazio col punteggio di 2-0, fanno oggi il loro ingresso nella competizione, mentre i toscani hanno già giocato due partite dell'edizione in corso sconfiggendo prima il Monza per 3-1 e poi a livello di sedicesimi di finale il Cittadella per 2-0 grazie alla doppietta di Benassi(3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Cutrone, Vlahovic. A disposizione: Dragowski, Ranieri, Terzic, Caceres, Zurkowski, Badelj, Eysseric, Ghezzal, Montiel, Chiesa, Sottil, Brancolini. Allenatore: Iachini(3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Caldara, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi; Pasalic, Muriel A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Palomino, Toloi, Heindenreich, Colley, Da Riva, Ilicic, Gomez, A. Traore, Zapata. Allenatore: Gasperini.