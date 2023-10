Fuoriclasse Live: gli eventi del Salone del Libro alle Nitto ATP finals

Il Salone Internazionale del Libro e la Città di Torino insieme durante le Nitto ATP Finals in programma nel capoluogo piemontese. Nove giorni di «storie di coraggio e lealtà attraverso lo sport». Il nome dell'iniziativa è “Fuoriclasse Live - Storie e protagonisti dello sport fuori dal campo di gioco”, e si tratta di un ciclo di incontri a casa Tennis, in piazza Castello a Torino. «Raccontare lo sport, i suoi protagonisti, i suoi valori è l’impegno di “Fuoriclasse Live”. Valori come impegno e sacrifico - si legge nella nota - disciplina, motivazione, lealtà, collaborazione, rispetto della persona e delle regole, ricerca dei propri limiti, integrazione e appartenenza, che sono principi fondanti di ogni società sana, strumenti per costruire competenze trasferibili in altri contesti di vita».

I PROTAGONISTI

Si parte come detto l'11 novembre. Giorno nel quale ci sarà la premiazione dei libri vincitori del preio di letteratura sportiva intitolato a Gianni Mura giunto alla seconda edizione. «Per la sezione “Miglior libro di letteratura sportiva” i finalisti sono: La bellezza non ha prezzo (Rizzoli) dell’allenatore cecoslovacco Zdeněk Zeman, tecnico del Pescara; Una vita in alto (Rai Libri) della campionessa olimpica del salto in alto Sara Simeoni; Calciorama (Hoepli), opera dell’illustratore Osvaldo Casanova, del giornalista e autore Gino Cervi e del docente di Diritto pubblico comparato all’Università di Pavia Gianni Sacco; Giuliano Giuliani, più solo di un portiere (66thand2nd) del giornalista Paolo Tomaselli; La scomparsa del calciatore militante (Milieu Edizioni) del giornalista Guy Chiappaventi. Per la sezione “Fuoriclasse”, che premia il miglior libro di letteratura sportiva per ragazze e ragazzi, i libri finalisti sono: La più bella nuotata della mia vita (Uovonero) di Anne Becker, scrittrice e docente; Mille briciole di luce (Il Castoro) di Silvia Vecchini, scrittrice e poeta; Il gigante del campetto (Il Battello a vapore) di Gigi Datome, cestista della nazionale italiana di pallacanestro; Graffia come una tigre (Il Battello a vapore) di Alessia Maurelli, capitana delle Farfalle, la Nazionale Italiana di ginnastica ritmica, e Giovanni Seltralia, scrittore, editor docente; Le ragazze di Mister Jo (Mondadori) di Stefania Carini, scrittrice, e Joanna Borella, allenatrice di calcio». Domenica 12 novembre invece verrà presentato il libro "Una squadra", un racconto del tennis italiano dal 1976 al 1980. Nella stessa giornata ci sarà la celebrazione del Grande Torino, visto che si va, inoltre, verso i 75 anni di quel tragico incidente aereo. Ma non solo: durante quei giorni inteverranno Vincenzo Nibali, Sara Gama e Fefè De Giorgi, tra gli altri.

IL PRGRAMMA COMPLETO

Sotto, infine, potrete leggere il programma completo di tutti gli eventi calendarizzati.

Sabato 11 novembre / 16:30

Premio di letteratura sportiva Gianni Mura – II Edizione

La premiazione dei libri vincitori delle tre sezioni si unirà ad un momento di ricordo di Gianni Mura, maestro del giornalismo (non solo sportivo) italiano, scomparso il 21 marzo del 2020.

Domenica 12 novembre / 11:30

Domenico Procacci presenta Una squadra (Fandango Libri)

Con Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Maurizio Crosetti

Tennis. Coppa Davis. Tra il 1976 e il 1980 l’Italia è la squadra da battere. Una Squadra è il racconto in prima persona degli artefici di una delle vittorie più epiche dello sport italiano (la coppa Davis del 1976 vinta in Cile). Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli si raccontano a Domenico Procacci rivelando i segreti e le divisioni di una Nazionale scanzonata e indisciplinata ma che nonostante tutto, in quegli anni, è stata la squadra più forte del mondo.



Domenica 12 novembre / 16:30

Superga 1949 – 2024. Una celebrazione del grande Torino, verso i 75 anni dal tragico incidente aereo.

Presentazione del libro Granata Rosso e Verde (Ultra edizioni) di Paolo Quaregna.

Superga 1949, Monaco 1958, Medellin 2016: tre drammatici disastri aerei hanno unito nello stesso destino Torino, Manchester United e Chapecoense, lasciandosi dietro una scia di dolore che ancora non scolora, ma anche dimostrando che una squadra di calcio non può morire, perché vivrà per sempre attraverso i suoi tifosi. Come le cellule si rinnovano senza intaccare l’identità di un individuo, così il gruppo dei supporter cambia nei suoi componenti ma resta uguale a se stesso, continuando a tramandare le proprie leggende di generazione in generazione.



Lunedì 13 novembre / 18:30

Incontro intervista con Vincenzo Nibali

Nel 2024 Torino sarà protagonista indiscussa del ciclismo mondiale. A maggio sarà sede di arrivo della prima tappa del Giro d’Italia e a luglio ospiterà l’arrivo di una tappa del tour de France che eccezionalmente partirà dall’Italia. Chi meglio di Vincenzo Nibali - che ha vinto sia il Giro sia il Tour - per scattare una fotografia del ciclismo che verrà?

Evento in collaborazione con Q36.5



Mercoledì 15 novembre 18:30 - 19:30

Incontro intervista con Sara Gama



Giovedì 16 novembre 15:30 – 16:30

Nicola Pietrangeli presenta Se piove rimandiamo (Sperling&Kupfer)

Con Paolo Rossi

La vita di Nicola Pietrangeli sembra la sceneggiatura di un kolossal in cui avventure, esotismo, bel mondo, passioni e polemiche si alternano a match del tennis internazionale ai più alti livelli.

La sua carriera ancora oggi lo consacra il tennista italiano più vincente di sempre. Ma Pietrangeli è stato ed è un personaggio dai mille volti: tombeur de femmes, attore per diletto, frequentatore del jet set, amico di vip e star del cinema. Quante vite ha vissuto? Non sappiamo dirlo, ma di certo ha vissuto intensamente ogni giorno, senza mai rinunciare a essere se stesso: polemico, ironico e ribelle.



Giovedì 16 novembre /16:30

In campo per la vita – in collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro

Tra sport e salute c’è un legame indissolubile: la prevenzione e la pratica dello sport sono fondamentali per la salvaguardia della salute e del benessere psico-fisico. La fatica, la concentrazione, l’impegno continuo richiesti agli sportivi ispirano ogni giorno anche i medici e i ricercatori dell’Istituto di Candiolo – IRCCS per vincere la partita più importante. Interverranno medici e ricercatori dell'Istituto di Candiolo - IRCCS insieme ai "Campioni per la Ricerca" (personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e dell’imprenditoria che scendono in campo per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro) e ad alcuni rappresentanti del mondo dello sport piemontese.



Venerdì 17 novembre / 17:30

Ferdinando De Giorgi presenta Egoisti di squadra. Esaltare il gruppo senza sacrificare il talento (Mondadori)

Con Federica Furino

Allenare vuol dire allenarsi: condividendo le proprie capacità e la volontà di migliorarsi, affidando all'aiuto degli altri le proprie debolezze e coinvolgendo a pieno le persone che ci circondano. Egoisti di squadra è un condensato di tutti i valori, strumenti, storie e concetti che Ferdinando De Giorgi ha imparato nel corso della sua straordinaria carriera sportiva che lo vede da oltre quarant'anni ai vertici dello sport mondiale. Prima da giocatore, come palleggiatore della Nazionale della "generazione dei fenomeni" capace di vincere tre mondiali di fila e poi come allenatore vincitore di scudetti, Champions e, alla guida della Nazionale italiana, dell'Europeo 2021 e del meraviglioso Mondiale 2022.



Sabato 18 novembre / 11:30

Il Salone del libro ricorda Gianni Minà.

A cura del Salone internazionale del libro di Torino



Domenica 19 novembre / 11:30

Marino Bartoletti presenta La partita degli dei (Gallucci editore)

Immaginate una “Partita degli dei”, in uno stadio straordinario, con spettatori straordinari e con giocatori straordinari. Da una parte la “Serie A” di Maradona, Vialli, Meroni, Facchetti, Scirea, Paolo Rossi e Valentino Mazzola, dall’altra la squadra “straniera” di Pelé, Cruijff, Eusébio, Di Stéfano, Puskás, Jašin e Best. Riuscite a immaginarlo? Marino Bartoletti lo ha fatto e questo libro ne è la cronaca.