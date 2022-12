Roma, idea Frattesi a gennaio ma ritorna Wijnaldum. Pinto offre Bove e Volpato al Sassuolo

Torna il mercato e torna il tormentone Davide Frattesi. La trattativa lunga un’estate (la scorsa) si era conclusa con un nulla di fatto per via delle altissime richieste del Sassuolo (30 milioni) e le scarse disponibilità finanziarie della Roma. Con l’arrivo della sessione invernale, Tiago Pinto potrebbe tornare all’attacco anche se le richieste neroverdi non sono cambiate. L’unica possibilità è inserire nell’accordo i giovani Bove e Volpato, ma al di là del costo del cartellino i giallorossi vorrebbero anche la possibilità di farli tornare a Trigoria a costi contenuti. O con un diritto di recompra, o tenendo una percentuale sul cartellino. Proprio come con Frattesi che per il 30% è di proprietà della Roma. La volontà del giocatore di tornare a Trigoria potrebbe essere decisiva nella buona riuscita della trattativa, anche se probabilmente ci sarà da aspettare fino alla prossima estate.

Abraham: «Roma, i miei gol per la Champions. Mourinho? Un punto di riferimento»

Wijnaldum, infatti, è quasi pronto a rientrare dopo l’infortunio alla tibia che lo ha tenuto in infermeria per quattro mesi. L’obiettivo è farlo giocare verso la fine di gennaio e per tutta la parte finale della stagione. A quel punto Frattesi potrebbe rappresentare un lusso per la Roma che, con i paletti imposti dal Fair play finanziario, non si potrebbe permettere. Inoltre, a partire dal nuovo anno, l’ingaggio di Wijnaldum verrà conteggiato dalla Uefa perché sarà messo in lista per le competizioni europee. Cosa che non è accaduta fino ad oggi per via dell’infortunio. Anche questo è un fattore che non va sottovalutato perché ai giallorossi è stata comminata una multa di 35 milioni, di cui 5 sono stati già pagati e il resto è stato congelato a patto che il bilancio torni in ordine.