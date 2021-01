Fonseca: «Dzeko? Conta il gruppo, non dipendiamo da lui»

Dzeko? No, il gruppo. Parola di Fonseca: «E' importante valutare quello che questo gruppo sta facendo. Poi avremo la possibilità anche di parlare di Dzeko, ma la squadra ha dimostrato di non dipendere da un solo giocatore». Smentita, invece, la richiesta di scuse pretese al nove giallorosso dopo la lite in Coppa Italia. Le parole di Fonseca non suonano come un'offerta di pace, ma per il momento il portoghese si gode il terzo posto spegnendo le voci sul suo futuro. «Un tecnico diceva che gli allenatori devono avere la valigia sempre pronta. Non l'avevo assolutamente già fatta, sono sempre stato tranquillo e focalizzato sul mio lavoro» ha ribadito Fonseca che per la sfida di sabato prossimo con la Juve non avrà Pellegrini (squalificato) e forse Smalling che sarà valutato nelle prossime 48 ore dopo aver lasciato il campo per un risentimento muscolare al flessore sinistro. A far sorridere il tecnico intanto ci pensano Borja Mayoral (al nono gol stagionale) e Mkhitaryan che non ha voluto fissare obiettivi per la stagione: «Ogni partita lottiamo e proviamo a vincere perché è importante essere più in alto possibile, è il nostro obiettivo. Non ci sono partite facili, dobbiamo combattere. Vediamo dove possiamo arrivare». Deluso invece Juric, il quale non ha gradito l'atteggiamento dei suoi. «È una novità questo calo di concentrazione - ha detto in conferenza stampa - Di solito non succedeva. Abbiamo regalato e così diventa dura, sarebbe grave pensare a un rilassamento della squadra per dei buoni risultati». Poi conclude: «Se i miei giocatori pensassero di potersi rilassare e di poter giocare senza cattiveria finirebbe male. La partita di oggi è un campanello d'allarme, magari inconscio, ma non deve succedere. Tante squadre che sono sotto di noi hanno rose migliori, ma sono sotto 15 punti. Devono chiedersi perché».

© RIPRODUZIONE RISERVATA