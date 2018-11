Fiorentina, Pioli: «la vittoria ci manca, daremo di più»

«La vittoria ci manca, e non devono ricordarcelo dall'esterno: pur essendo la squadra più giovane d'Europa siamo ambiziosi e vogliamo dare di più». Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli aspettando la trasferta di domani a Frosinone contro cui avrà tutti i suoi giocatori a disposizione tranne l'infortunato Thereau. «Sappiamo che possiamo fare meglio dal punto di vista della qualità del gioco - ha continuato il tecnico viola - ma veniamo da due ottime prestazioni di carattere contro squadre forti come Torino e Roma. Non mi pare che qualcuno abbia criticato il Napoli per aver pareggiato in casa con la Roma...Per me sono stati due buoni risultati anche se è ovvio che tutti noi pretendiamo di più avendo le potenzialità per riuscirci». © RIPRODUZIONE RISERVATA