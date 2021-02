Fiorentina-Inter, diretta dalle 20.45. Le probabili formazioni: Sanchez con Lukaku, Ribery dalla panchina

Al Franchi comincia la 21^ giornata di Serie A con la sfida tra Fiorentina e Inter. I nerazzurri vogliono mettere pressione al Milan e salire momentaneamente in testa alla classifica ma soprattutto reagire dopo il ko in Coppa Italia contro la Juventus (ritorno martedì a Torino). La squadra di Prandelli nell'ultima uscita ha pareggiato all'ultimo contro il Torino in nove contro undici per le espulsioni di Castrovilli e Milenkovic, oggi assenti. Fischio d'inizio alle 20.45.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Borja Valero, Biraghi; Callejon, Vlahovic. All.: Prandelli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lukaku. All.: Conte

