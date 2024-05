Martedì 28 Maggio 2024, 07:00

Parole che assomigliano ad un vero e proprio dribbling dialettico. Aurelio De Laurentiis utilizza spesso questa tecnica, quando sta completando un colpo importante. Ecco perché su Antonio Conte non ci sono ancora conferme. Il presidente partecipa ad un convegno (L’Italia è una paese razzista?”) a Trentola Ducenta, al centro commerciale Jambo, e regala una sola battuta sull’allenatore che avrà il compito di risollevare il Napoli da un vero e proprio fallimento sportivo (fuori dall’Europa dopo 14 anni): «Non posso dire ancora nulla – ha spiegato il presidente del Napoli – i prossimi dieci giorni saranno decisivi per fare delle valutazioni necessarie e obiettive. Non deve vincere il tifo, ma l’equità del ragionamento». La realtà è una trattativa che prosegue: in campo ci sono i rispettivi avvocati che stanno valutando tutti gli aspetti di un accordo complesso. C’è l’intesa base sull’ingaggio (6 milioni di euro più due di bonus in caso di qualificazione Champions, uno per lo scudetto) fino al 2027, ma si continua a lavorare su dettagli importanti, quali le clausole risolutive e naturalmente i diritti d’immagine. Il clima è sereno e i contatti sono proseguiti pure ieri. In campo c’è pure il direttore sportivo Giovanni Manna, attore importante di questo affare.

GIORNI DECISIVI

Tesse la tela con pazienza e determinazione in attesa dell’atto conclusivo tra De Laurentiis e Conte. Il presidente è volato in Spagna per una breve vacanza: è atterrato ieri pomeriggio ad Ibiza e naturalmente segue tutti gli sviluppi. Rientrerà in Italia soltanto a fine settimana, quindi è probabile che l’annuncio possa slittare. Non saranno dieci giorni, ma forse cinque in modo da sviscerare tutti gli aspetti dell’accordo. Conte al Napoli è una possibilità molto concreta tanto che l’allenatore sta già affrontando alcuni temi da risolvere in merito all’organico della prossima stagione. Il più spinoso riguarda il capitano Giovanni Di Lorenzo: la scorsa estate ha firmato il rinnovo fino al 2028 (con opzione fino al 2029), adesso vuole andare via, come ha ribadito pure il suo procuratore Mario Giuffredi a Tv Play: «Di Lorenzo – ha spiegato l’agente – ha avuto un colloquio con Manna nei giorni scorsi, così come tutti i suoi compagni. Hanno parlato delle prospettive della prossima stagione. Di Lorenzo ha espresso a Manna delle sensazioni circa una mancanza di fiducia da parte della società nei suoi confronti. Manna ha espresso la sua forte stima personale, ma ha ribadito che da parte del presidente c’è la volontà di vendere se arrivasse un’offerta. A quel punto Di Lorenzo ha spiegato di voler andare via. Non esiste un capitano sfiduciato dalla società». L’Inter e la Juventus hanno drizzato le antenne, così come la Roma che però non disputerà la Champions League. Servirà un’offerta superiore ai 20 milioni di euro per convincere De Laurentiis, ma Conte non vorrebbe perdere un punto di riferimento importante e ha ribadito che lo considera incedibile. Presto, dunque, ci sarà un vertice per provare a risolvere la crisi relativa al futuro del capitano. Gli argomenti da affrontare sono tanti: il Napoli dovrà sostituire Osimhen, Zielinski e prepararsi ad una serie di addii (Simeone piace alla Lazio di Tudor) che saranno necessari alla rifondazione targata Antonio Conte.