Cassano attacca Inzaghi: «Io lo cambierei subito, ha fatto due anni disastrosi, non è stratosferico come lo fanno passare»

Non ci è andato giù leggero, tanto per cambiare, Antonio Cassano che ha attaccato senza mezze misure l'allenatore dell'Inter neo campione d'Italia Simone Inzaghi. Pur essendo dichiaratamente interista, Fantantonio ha espresso il suo giudizio piuttosto severo nei confronti del tecnico nerazzurro in occasione della ‘Fiera del Calcio’ in compagni di Lele Adani e Nicola Ventola.

L'attacco di Cassano a Simone Inzaghi

«Sessanta milioni di persone si basano sul risultato e sul momento. Se io vado a vedere il percorso di Inzaghi è partito i primi tre mesi all'Inter benissimo e io dicevo ci fossero residui della squadra di Conte. Poi ha fatto un disastro, dove l'Inter era di gran lunga superiore a un Milan da quarto posto e ha perso lo scudetto. Aveva una squadra clamorosa e ha fatto il primo disastro». Cassano prosegue: «L'anno scorso aveva una squadra fortissima e ha fatto un altro disastro, il Napoli che era massimo da quarto posto ha vinto lo scudetto. Poi volevano mandarlo via, Marotta aveva anche riparlato con Conte. Da febbraio in poi ha vinto qualche partita e ha avuto la fortuna di vincere col Porto, andando in finale: col Porto non meritava, con Milan e Benfica era più forte e ha meritato. Poi va in finale, tutti si ricordano che meritasse l'Inter: io sono tifoso, ma guardo.

Poi Fantantonio sentenzia: «Inzaghi lo cambierei subito, non è un allenatore stratosferico come lo fanno passare, anche se ha vinto quest'anno. È di gran lunga meno di quello che doveva fare: leggevo di un calcio 3.0, ma è talmente più forte delle altre che io non mi stupisco».

Sulla crescita dei giocatori aggiunge: «Quale giocatore con lui è migliorato tanto? Acerbi è sempre quello, Pavard non doveva scoprirlo lui, Bastoni era già forte con Conte. Dimarco non l'ha lanciato lui, ma Juric a Verona. L'idea Calhanoglu regista noi lo dicemmo quando era al Milan. Mkhitaryan non va scoperto, Barella è sempre quello. Thuram mi ha sorpreso, diamo il merito a lui. Io non vedo quest'evoluzione che la gente vede: per me non è in crescita».