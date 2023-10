Lazio-Fiorentina, le probabili formazioni: Immobile verso una maglia, Italiano con il dubbio Beltran

Saranno Lazio e Fiorentina a chiudere il programma della decima giornata di Serie A. Le due squadra scenderanno in campo stasera (ore 20:45) allo stadio Olimpico per un match già determinante. I biancocelesti saranno chiamati a cancellare il brutto ko col Feyenoord e allo stesso tempo non perdere ulteriore terreno nella corsa alla Champions. La Viola dal canto suo vorrà proseguire la striscia positiva iniziata con la larga vittoria col Cucaricki (6-0) e prendersi il quarto posto in solitaria.

Lazio-Fiorentina: quando e dove vederla, ultimissime di formazione, l'arbitro e la classifica di Serie A

Le probabili formazioni

Tutti gli indizi portano a una sfida molto importante, motivo per il quale a qualche ora dal match Sarri non ha ancora deciso la formazione. Tra i pali toccherà a Provedel, che nel prepartita riceverà anche il premio Pulici. Dinanzi a sé Patric, Romagnoli e Marusic procedono verso una maglia dal 1', mentre l'altro posto se lo contenderanno Lazzari e Pellegrini. In mezzo al campo ci sarà ancora Luis Alberto. In cabina di regia Cataldi freme per tornare tra i titolari dopo sei partite in panchina, mentre per il terzo slot ci sarà un ballottaggio tra Guendouzi e Kamada. Davanti infine la situazione resta invariata. Zaccagni giocherà dall'inizio. Pedro insidia Felipe Anderson, mentre al centro verrà deciso in extremis chi giocherà tra Immobile e Castellanos. In casa Fiorentina Parisi è destinato a spostarsi a destra col ritorno di Biraghi a sinistra, mentre davanti Italiano è orientato a dare fiducia a Beltran.

Probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Indisponibili: Casale.

Diffidati: -

Squalificati: -

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, N. Gonzalez; Beltran. All.: Italiano.

Indisponibili: Castrovilli, Mina, Pierozzi, Dodò, Kayode.

Diffidati: -

Squalificati: -