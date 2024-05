Martedì 28 Maggio 2024, 06:00

Si riaffaccia Antonio Conte dalle nostre parti, e lo aspetta il Napoli; Enzo Maresca, dopo aver riportato il Leicester in Premier, si prepara per fare il grande salto su Londra, sponda Chelsea, per sostituire Mauricio Pochettino, reduce da una stagione così e così, portando avanti la grande tradizione azzurra sulla panchina dei blues. In Italia vince Simone Inzaghi (e lo scorso anno è pure arrivato in finale di Champions), Stefano Pioli arriva secondo (e appena nel 2021 aveva vinto il titolo italiano) e da qualche parte si accaserà, mentre in rossonero gli viene preferito Paulo Fonseca, che nella Capitale non ha certo brillato; la Roma ha puntato su Daniele De Rossi e la Juve su Thiago Motta, italiano uno e italiano (acquisito) l’altro. Il made in Italy sta tornando di moda, in ogni sua versione, giochisti e risultatisti (termini orribili, ma spiegano il senso). Di Gian Piero Gasperini ora è inutile parlare: ha portato l’Atalanta sul tetto d’Europa, demolendo in finale gli (ex) imbattibili del Leverkusen, e ha scelto di restare nella sua Bergamo Alta per continuare a sognare e, magari, a continuare a vincere; domani la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ad Atene contro l’Olympiakos, ha la seconda chance di alzare la Conference League (l’anno scorso l’ha persa in finale con l’Aston Villa a Praga) e Carlo Ancelotti, con il suo Real Madrid, sabato si giocherà la finale, la quinta (con quattro già vinte) di Champions. Carlo è il portabandiera di questo gruppone di tecnici italiani che stanno stupendo in giro per l’Europa, ad oggi è quello che ha vinto di più, ovunque, in Italia, Francia fino alla Spagna, dove ha piantato le sue radici. Domani sapremo se sarà ancora possibile l’en-plein, cioè se tre allenatori del nostro Paese saranno riusciti ad alzare tutte e tre le coppe Europee nella stessa stagione. Un’impresa mai riuscita, ma solo sfiorata in due occasioni ormai lontane. Nel 1990, il Milan di Arrigo Sacchi vinse la Coppa dei Campioni (contro il Benfica), la Juventus di Zoff alzò la Coppa Uefa (contro la Fiorentina di Ciccio Graziani) e la Coppa delle Coppe la portò a casa la Sampdoria, ma il tecnico brucerchiato era Vujadin Boskov, lui non italiano. Tre squadre italiane sì, ma non tre nostri tecnici. Nel 1994, altro tentativo sfiorato per un soffio: il Milan di Capello demolì il Barcellona nella finale della Coppa dei Campioni ad Atene, l’Inter del Trap vinse la Coppa Uefa contro il Salisburgo, mentre il Parma di Nevio Scala perse in finale di Coppa delle Coppe contro l’Arsenal. Magari questa è la volta buona.

DIETRO I RIFLETTORI

Ma se è facile parlare dei vari Ancelotti, Maresca, De Zerbi, e dei nostri del campionato italiano, è giusto fare menzione di tecnici italiani meno celebrati che comunque in giro per l’Europa hanno lasciato il segno, a cominciare da Farioli (o Bordin, che ha stupito con lo Sheriff e oggi è tornato in Italia, alla Tristina) che ha portato il piccolo Nizza in l'Europa League in una stagione in cui è stato anche primo in classifica nella Ligue 1 e non è mai sceso sotto il quinto posto, e ora è stato scelto dall’Ajax. E ancora, lo sapevate che a Malta il campionato è stato segnato dall'Hamrun dell'ex Lazio Luciano Zauri? Il tecnico di Pescina si è giocato la testa fino all'ultima giornata contro il Floriana di Mauro Camoranesi, pure lui italiano e campione del mondo nel 2006. Floriana che poi ha perso ai rigori la finale di Coppa di Malta contro lo Sliema. E ancora, c’è Adolfo Sormani detto Dodo, figlio del grande Angelo: guida l'HB Torshavn nelle isole Faer Oer ed è primo dopo 9 giornate. Quindi ci sono Andrea Mazza che allena il Brera Ilch in Mongolia, Gino Lettieri sempre in Lituania che, da campione con il Panevėžys, quest’anno è in calo e naviga in piena zona retrocessione, ma ha vinto a febbraio la Supercoppa, poi parliamo di Vanni Sartini che è quarto in classifica in MLS con i Vancouver Whitecaps. Infine, da segnalare il lavoro di Pamela Conti, palermitana, ex calciatrice in Italia e non solo (ha fatto parte della rosa della nazionale italiana che ha partecipato ai campionati europei nel 2005 e nel 2009) che da ct ha qualificato l'Under 20 femminile venezuelana ai Mondiali di categoria.