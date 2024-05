L'estate di Sky Sport tra Europei e Wimbledon: in programma anche i Giochi Olimpici gli Europei di atletica. La programmazione

L'estate di sport sarà raccontata da Sky Sport, con focus principale su Europei di calcio e il Grande Slam di tennis sull'erba, il tanto atteso torneo di Wimbledon. Di seguito tutta la programmazione.

La programmazione estiva di Sky Sport

Euro20024 al via il 14 giugno in Germania, il primo grande appuntamento dell'estate italiana di Sky Sport che in tre mesi proporrà oltre 3500 ore di grandi eventi live e almeno un evento al giorno. Tutti e 51 i match dell'Europeo in diretta, 20 in esclusiva. Pronti tre studi dedicati, da Milano a Berlino passando per gli stadi in cui giocherà l'Italia. Federica Masolin padrona di casa, accompagnata da grandi nomi come Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Giancarlo Marocchi, Luca Marchegiani, Lorenzo Minotti, Fabio Capello e Alessandro Del Piero. Confermatissima la coppia Caressa-Bergomi in telecronaca per le partite della Nazionale, di nuovo in Germania 18 anni dopo la festa mondiale di Berlino 2006. Presenza fissa dei tre inviati al seguito della squadra di Spalletti: Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio.

Da Wimbledon ai Giochi Olimpici

Dopo UEFA Euro 2024, l’Estate Italiana di Sky Sport garantirà uno spettacolo non stop: in programma tanti appuntamenti, dal tennis con Wimbledon in esclusiva (dal 1° al 14 luglio), a Parigi con i Giochi Olimpici grazie ai 10 canali di Eurosport, a Roma per gli Europei di atletica (dal 7 al 12 giugno) e a Barcellona per l’America’s Cup - che su Sky avrà un suo canale dedicato sul 205 - senza dimenticare i motori per tutto il periodo estivo e tanto altro ancora. A tutto questo si aggiungono il ritorno di Calciomercato – L’Originale in versione on tour e le grandi Produzioni Originali Sky Sport, come il documentario sul trionfo dell’Italia a UEFA Euro 2020 scritto da Paolo Condò.

Nell’estate di Sky anche il super appuntamento a Wembley del prossimo 1° giugno: la finale diUEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Da settembre, poi, le emozioni delle Coppe Europee torneranno su Sky per l’intero triennio 2024/2027, con ben 185 delle 203 partite in esclusiva per ogni stagione della UEFA Champions League nel nuovo format, oltre a tutte le partite della UEFA Europa League e della UEFA Conference League, anche grazie a Diretta Gol. Tra le novità il ritorno su Sky di Zvonimir Boban.

Dove vedere gli Europei su Sky

Tutti i 51 match di Euro2024 saranno in diretta su Sky, in streaming su NOW, in mobilità su Sky GO e anche in 4K, 20 di questi in esclusiva live, per circa 200 ore di diretta complessive. L’incontro inaugurale, il 14 giugno alle ore 21 a Monaco di Baviera, vedrà in campo la Germania padrona di casa contro la Scozia.

Paola & Chiara canteranno per l'Estate Italiana. Sarà un torneo pieno di musica con l'ultimo singolo delle artiste, Festa Totale, che - in formato speciale realizzato per l'occasione - diventerà la colonna sonora dell’Estate Italiana di Sky Sport, comprese le partite di UEFA Euro 2024, accompagnate dalla programmazione che avrà questo brano come colonna sonora.

Dove vedere le Olimpiadi di Parigi su Sky

Per seguire le Olimpiadi, gli abbonati Sky avranno così a disposizione ben 10 canali Eurosport, inclusi nel loro abbonamento: ai due canali Eurosport 1 ed Eurosport 2 si aggiungeranno 8 nuovi canali interamente dedicati all’evento, tra cui Eurosport 4K (disponibile senza costi aggiuntivi per i clienti Sky con servizio opzionale Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo). I canali aggiuntivi di Eurosport in HD per le Olimpiadi di Parigi 2024 saranno inclusi nell’abbonamento dei clienti Sky e saranno visibili anche su Sky Go. In totale, saranno più di 1.000 le ore di diretta aggiuntive disponibili su Sky e molti contenuti saranno anche on demand.

Nasce il canale Sky Sport American's Cup

Tra agosto e ottobre, l’Italia tornerà a innamorarsi della vela, come succede per ogni appuntamento con le “barche volanti” dell’America’s Cup. Sky, per l’occasione, si prepara a garantire una copertura eccezionale con circa 180 ore live e un canale interamente dedicato, Sky Sport America’s Cup (205).

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire in diretta tutte le regate della competizione con studi pre e post, un inviato e gli speciali di approfondimento. La sfida italiana, anche per questa edizione, sarà rappresentata da Luna Rossa.

La stagione dei motori

Su Sky sarà un’estate caldissima anche per i motori, che non lasceranno soli gli appassionati neanche per un fine settimana con circa 500 ore di eventi live. Ogni domenica una gara con tanti duelli da vivere su Sky e in streaming su NOW. La stagione 2024 della Formula 1 e il campionato del mondo di Moto GP.