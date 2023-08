Beltran, chi è l'attaccante argentino nel mirino della Roma: il paragone con Aguero, lo scudetto con il River e l'amicizia con Dybala

Nome nuovo, o quasi, per l'attacco della Roma. Secondo alcuni media argentini infatti, il club giallorosso, viste le difficoltà incontrate per arrivare a Marcos Leonardo, avrebbe presentato un'offerta ufficiale al River Plate per Lucas Beltran, protagonista assoluto nella vittoria dei Millionarios nell'ultimo campionato con 12 gol segnati in 25 partite. Sul giocatore c'è da tempo la Fiorentina, che ha trovato gli accordi sia con il giocatore che con il River per un'operazione complessiva da circa 25 milioni di euro. Ma chi è Beltran?

Chi è Beltran

Centravanti potente e fisico, nonostante sia alto 1.76, veloce e bravo nel dribbling.

Lucas Beltran è un talentuoso attaccante argentino classe 2001, cresciuto nelle giovanili del River Plate, con cui è diventato campione d’Argentina nell’ultima stagione. Beltran ha dimostrato fin da giovane un grande fiuto per il gol ma anche una predisposizione all'assist fuori dalla norma. In Argentina sono già partiti i paragoni scomodi: Lucas, per fisico e caratterisiche, è stato associato a Sergio Aguero, anche se il modo di interpretare il ruolo è diverso. Beltran è un giocatore dinamico, che sa farsi trovare nel posto giusto al momento giusto, ma è molto più attaccante da area di rigore rispetto al Kun, che amava aiutare la manovra offensiva.

L'amicizia con Dybala

Lucas, insomma, potrebbe essere il profilo giusto per l'attacco della Roma, che ha un asso nella manica. Il fratello dell'attaccante infatti, Federico, è molto amico di Paulo Dybala e il rapporto si è stretto fin dai tempi in cui la Joya e lo stesso Federico giocavano insieme nell'Instituto de Cordoba, tanto che l'attaccante giallorosso romanista ha vissuto per un periodo proprio a casa dei Beltran. Il piccolo Lucas, allora, portava al fratello e al futuro campione del mondo delle bottiglie d'acqua per dissetarsi, ora di Dybala potrebbe diventare partner d'attacco.