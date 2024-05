Sky Sport, il programma completo di "Estate italiana" tra calcio, tennis e tanto altro

Nella Casa dello Sport di Sky è in arrivo una parata di stelle del calcio, protagoniste del grande evento continentale al via il prossimo 14 giugno in Germania: è partito il countdown per Uefa Euro 2024, il primo importante appuntamento dell’Estate Italiana di Sky Sport, che in tre mesi proporrà oltre 3.500 ore di grandi eventi live e almeno un evento al giorno. Dopo la vittoria dell’Italia tre anni fa a Wembley, le stelle del calcio europeo tornano a giocare su Sky e in streaming su NOW, con tutti i 51 match del torneo in diretta, 20 in esclusiva. Un’avventura straordinaria al fianco della Nazionale Azzurra, minuto per minuto: è la promessa di Sky Sport, che si prepara a raccontare l’evento dell’estate con una copertura capillare dedicata alla squadra di Spalletti e all’intero torneo, il top della tecnologia e un dream team d’eccezione.

Euro 2024 al via, la Germania si allena davanti a 15.000 fan