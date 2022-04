Fiorentina-Empoli 1-0, decide Gonzalez. Corsi show protesta in tribuna con il capo degli arbitri

La Fiorentina trova il successo nel derby toscano contro l'Empoli. La squadra di Italiano supera l'ostacolo con molte difficoltà, non è stato facile infatti per i viola finiti anche sotto al termine del primo tempo. Il Var, però, ha salvato i padroni di casa annullando il gol in rovesciata di Di Francesco. La Fiorentina dopo l'episodio è riuscita a reagire nelle ripresa trovando il gol con Gonzalez. E proprio per un fallo su quest'ultimo si è scatenata la rabbia del presidente Corsi. Il numero uno dell'Empoli, inquadrato dalle telecamere, si è alzato dal suo posto in tribuna dirigendosi verso il designatore degli arbitri Rocchi (al Franchi di Firenze per assistere alla gara contro la Fiorentina dei suoi arbitri) per protestare animatamente verso la decisione presa dall'arbitro Massimi. Probabilmente non tanto per il secondo fallo ma per il primo sanzionato al difensore ospite, nel primo tempo per il fallo su Cabral davanti alla panchina dell'Empoli) che ha causato non poche polemiche in campo. Immagini riprese anche dalle televisioni, con Rocchi che cercava di spiegare al massimo dirigente dell'Empoli la decisione presa in campo dall'arbitro. Alla ripresa del gioco poi la Fiorentina è passata subito in vantaggio proprio con un gol di testa di Gonzalez.

