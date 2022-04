Fiorentina-Empoli, il Var annulla il gol in rovesciata di Di Francesco

Gran gol ma... inutile. Al termine del primo tempo di Fiorentina-Empoli, il Var annulla la rete realizzata in rovesciata da Di Francesco. L'attaccante dell'Empoli aveva portato in vantaggio i suoi nella trasferta del Franchi con una splendida realizzazione ma, il Var, ha tolto la gioia ai ragazzi di Andreazzoli. Nessuno, a dire la verità si era accorto dell'irregolarità ma l'occhio della telecamera ha richiamato l'arbitro Massimi. Da bordo campo, di fronte allo schermo, il direttore di gara ha avuto modo di vedere il fallo in attacco di Pinamonti al portiere Terracciano. Un "pestone" nell'area di porta all'estremo difensore viola proprio sul piede d'appoggio, in occasione dell'azione.

