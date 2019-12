Fantacalcio, l'analisi della 15a giornata: mago Luis Alberto, Piatek come una volta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prima sconfitta della Juventus di Sarri, che all’Olimpico affonda contro la Lazio. Immobile? No, la decidono i nomi a sorpresa più un Milinkovic rinato. L’Inter frena contro la Roma, l’Atalanta vince grazie ai suoi difensori e in casa Napoli continua il momento di confusione. Il Milan dà una scossa alla stagione e vince a Bologna.La 15a giornata parte senza bonus per gli attaccanti e con due portieri che chiudono la porta a doppia mandata (nella Roma Mirante ha sostituito l’infortunato Pau Lopez). Bene Skriniar, Candreva e Biraghi deludono sulle fasce, ok Brozovic. Troppo spenti Lukaku e Lautaro. Gran partita di Smalling, Mancini una colonna in difesa, Kolarov sale e scende sulla fascia. Diawara meglio di Veretout, dalla trequarti in su senza idee.Marcatori: -Assist: -Ammoniti: Godin, Lazaro, Brozovic, Mancini.I tre difensori hanno confezionato il gol vittoria: assist di Toloi e gol di Djimsiti, e vai coi bonus! Malinovskyi trova il primo centro in campionato, Castagne meglio di Hateboer; ok Gomez, Ilicic con riserva. Juric ha trovato l’attaccante titolare: Di Carmine può essere un’idea per gennaio. Amrabat ormai è una certezza, meglio lui e Lazovic di Veloso.Marcatori: Di Carmine (2), Malinovskyi, Muriel, Djimsiti.Assist: Faraoni, Hateboer, Lazovic, Toloi.Espulso: Dawidowicz.Ammoniti: Hateboer, Veloso, Bocchetti, Zaccagni.Buona partita di Musso, peccato per il malus. Nuytinck il migliore in difesa, de Paul non si accende e Lasagna sembrava quello che ha conquistato la maglia azzurra. Nella confusione generale del Napoli spunta il bonus di Zielinski, per il resto qualche prestazione qua e là e una serie di prestazioni negative.Marcatori: Lasagna, Zielinski.Assist: Fofana.Espulso: Maksimovic (dalla panchina)Ammoniti: de Paul, Fofana, Okaka, Mertens, Callejon, Mario Rui.La Lazio è la prima squadra che vince contro la Juve in questa stagione. Stavolta non benissimo Immobile che sbaglia anche un rigore; in mezzo all’area bianconera spunta la testa di Luiz Felipe, un applauso a chi l’ha schierato. Luis Alberto inventa e suggerisce, Milinkovic torna sui suoi livelli e Lulic fa il lavoro sporco. Tante insufficienze nella Juve: da Pjanic a Bernardeschi, da Alex Sandro a Dybala che ha sulla coscienza un gol sbagliato. Si impenna il voto di Szczesny che para il penalty a Immobile.Marcatori: Ronaldo, Luiz Felipe, Milinkovic, Caicedo.Assist: Bentancur, Luis Alberto (2).Espulso: Cuadrado.Ammoniti: Luis Alberto, Lazzari, Leiva, Caicedo, Pjanic, Dybala, Szczesny.In molte leghe Tabanelli è rimasto svincolato, ma chi ha messo Pippo Falco può esultare per il suo gol, decisivo per la rimonta sul Genoa. La difesa balla e anche Calderoni spinge poco, davanti delude Babacar. Si abbassa il voto di Radu, Criscito ritorna al gol, ok anche Romero. Ghiglione mai pericoloso, Pinamonti troppo solo e Pandev si inventa una magia.Marcatori: Pandev, Criscito, Falco, Tabanelli.Assist: Petriccione, Falco.Espulsi: Pandev, Agudelo.Ammoniti: Pajac, La Mantia, Lucioni, Tachtsidis, Petriccione, Criscito.Bene Sirigu, Izzo meglio di Nkoulou che arriva comunque alla sufficienza. Ansaldi segna e fa assist, Berenguer non incide, segnali di ripresa da Verdi e soprattutto da Zaza. Su Dragowski pesano i due gol subiti, Caceres sale col bonus e Dalbert con freno a mano sulla fascia. Pulgar non brilla, Chiesa torna e trova l’assist.Marcatori: Zaza, Ansaldi, Caceres.Assist: Ansaldi, Chiesa.Ammoniti: Aina, Baselli, Rincon, Izzo, Chiesa, Caceres, Vlahovic.La squadra di Semplici cade ancora e la panchina dell’allenatore è a rischio. In difesa si salva solo Vicari, Murgia affonda a centrocampo dove Kurtic è l’ultimo a mollare. Voto horror per Petagna che sbaglia il rigore. Super Joronen, bene anche la difesa con Cistana a comandare. Ok Tonali, Romulo a tratti e Balotelli regala un sorriso a chi ha creduto in lui. Torregrossa meglio di Donnarumma.Marcatore: Balotelli.Assist: -Ammoniti: Cistana, Vicari, Kurtic, Cionek, Magnani.Il Sassuolo come spesso accade bene in attacco e male in difesa. Stavolta però Caputo e Boga non si sono accesi ma è tornato al bonus Mimmo Berardi. Nel Cagliari deludono Pellegrini e Nandez, meglio Rog di Cigarini che ha poche idee. Nainggolan come al solito ci mette la grinta, e Joao Pedro convince più di Simeone, al di là del gol.Marcatori: Berardi, Djuricic, Joao Pedro, Ragatzu.Assist: Djuricic, Toljan.Ammoniti: Klavan, Pellegrini, Rog, Pisacane, Berardi, Magnanelli, Djuricic.Audero fa quello che può, non è aiutato dalla difesa dove solo Murru arriva alla sufficienza. Male Gabbiadini ma ancora di più Quagliarella, che dopo il gol ritrovato la settimana scorsa sbaglia il rigore. Sepe vola, ok Bruno Alves e Iacoponi, ancora meglio Gagliolo. Hernani e Kucka le sorprese, Kulusevski stavolta è rimandato e anche Cornelius torna ma è ancora fuori forma. Ok Gervinho, ma senza turbo.Marcatore: Kucka.Assist: Hernani.Ammoniti: Cornelius, Vieira, Gabbiadini, Thorsby.Skorupski affonda, alla lunga crolla anche Tomiyasu. Skov Olsene Dzemaili ci convincono poco, meglio Sansone e Orsolini che in pochi minuti ha convinto tutti. Non benissimo Palacio, troppo stanco. Gioie e dolori per Theo Hernandez e chi l’ha messo, Romagnoli leader della difesa e Conti può essere una buona idea per l’asta di riparazione. Ancora bene Bonaventura, Paquetà rischia troppo e Suso mette un po’ di fantasia in campo. Piatek il migliore in campo, una prestazione del genere del polacco non si vedeva da tanto tempo.Marcatori: Piatek, Hernandez, aut. Hernandez, Bonaventura, Sansone.Assist: Suso.Ammoniti: Bani, Tomiyasu, Palacio, Santander, Bennacer, Romagnoli.