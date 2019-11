Fantacalcio, 13a giornata, le probabili formazioni: Dybala favorito su Higuain, Luis Alberto in dubbio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bentornato campionato. La sosta per le nazionali ha riportato qualche giocatore acciaccato, vediamo allora quali sono le probabili scelte degli allenatori tra dubbi da sciogliere ed emergenze.Per la sfida con la Juve Gasperini non avrà a disposizione Ilicic e Malinovskyi squalificati. Sulla trequarti dovrebbe giocare Pasalic con Gomez e Muriel davanti. Zapata dovrebbe partire dalla panchina. In difesa ballottaggio tra Palomino e Kjaer, Castagne o Gosens a sinistra con Hateboer sulla fascia opposta.Indisponibili: -Squalificati: Ilicic, Malinovskyi.Probabile formazione (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Castagne; Pasalic; Gomez, Muriel.La notizia più importante è Sinisa Mihajlovic tornato a casa dopo il terzo ciclo di terapie. Emergenza in attacco per l’allenatore rossoblù, che perde Santander davanti e Soriano sulla trequarti, dove con Orsolini e Sansone ci sarà Svanberg. In difesa Tomyiasu spostato al centro per l’assenza di Bani e Danilo, insieme a lui c’è Denswil. Testa a testa Mbaye-Schouten.Indisponibili: Santander, Soriano, Dijks, Destro.Squalificati: Bani, Danilo.Probabile formazione (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Tomyiasu, Denswik, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Svanberg, Sansone; Palacio.Quasi tutti a disposizione per Fabio Grosso, che contro la Roma può schierare la formazione tipo. L’unico dubbio è in attacco per chi sarà la spalla di Balotelli: Ayé leggermente in vantaggio su Donnarumma.Indisponibili: Tremolada, Viviana, Dessena.Squalificati: Mateju.Probabile formazione (3-4-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Romulo; Spalek; Ayé, Balotelli.Il Cagliari sta volando in classifica, ma Maran dovrà fare i conti con i tanti indisponibili per la sfida di Lecce: a sinistra è pronto Lykogiannis se Pellegrini non dovesse recupare, uno tra Ionita e Castro prenderà il posto di Nandez a metà campo insieme a Rog e Cigarini. Dietro ballottaggio Cacciatore-Faragò sulla fascia destra.Indisponibili: Pellegrini, Nandez, Ceppitelli, Birsa, Cragno, Pavoletti.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Castro, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.Montella senza Castrovilli e Pulgar a centrocampo, entrambi squalificati. Potrebbe rivedersi Benassi, l’allenatore sta pensando anche alla sorpresa Zurkowski. Davanti Ribery è in ballottaggio con Vlahovic per fare coppia con Chiesa.Indisponibili: -Squalificati: Castrovilli, Pulgar.Probabile formazione (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Zurkowski, Dalbert; Chiesa, Ribery.Occhio alla formazione di Thiago Motta perché ha tempo fino a lunedì per scegliere l’undici titolare. A destra Ankersen sta levando il posto da titolare a Ghiglione e anche stavolta è in vantaggio, dall’altra parte più Criscito di Pajac. Davanti, senza Kouame, con Pandev e Pinamonti ci sarà Agudelo o Gumus.Indisponibili: Kouame.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-3): Radu; Ankersen, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schone, Cassata; Pandev, Pinamonti, Agudelo.Conte deve scegliere tra de Vrij e Bastoni in difesa insieme a Godin e Skriniar. Confermato Vecino al posto di Sensi, Lazaro e Candreva si giocano il posto sulla destra con Biraghi che scalpita sulla sinistra.Indisponibili: Sensi, Asamoah, Gagliardini, Sanchez.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Lazaro, Vecino, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku.Buone notizie per Maurizio Sarri, escluse lesioni per Alex Sandro e le sue condizioni verranno valutate tra domani e venerdì. Se non dovesse farcela, è pronto De Sciglio. C’è ottimismo per il recupero di Pjanic, meno per quello di Matuidi: al suo posto potrebbe esserci spazio per Rabiot. Sulla trequarti Douglas Costa insidia Ramsey, Dybala più di Higuain.Indisponibili: Alex Sandro, Matuidi, Pjaca, Perin, Chiellini.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, De Sciglio; Khedira, Pjanic, Rabiot; Ramsey, Dybala, Ronaldo.Non dovrebbe recuperare Marusic, via libera per Lazzari a destra e per Patric in difesa: è favorito lui al posto di Bastos. A centrocampo idea Parolo per far rifiatare Luis Alberto dopo l’affaticamento della settimana scorsa, davanti confermatissimi Correa e ImmobileIndisponibili: Marusic, Radu.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile.Liverani ospita il Cagliari senza uno dei giocatori più in forma: out Falco, davanti fiducia alla coppia Babacar-Lapadula. Rispoli e Meccariello in ballottaggio nel ruolo di terzino destro.Indisponibili: Falco, Dumancic, Tabanelli, Farias, Fiamozzi.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Gabriel; Meccariello, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Babacar, Lapadula.Ci sarà Biglia in regia al posto di Bennacer e Rebic è in vantaggio su Bonaventura per sostituire Calhanoglu nel tridente d’attacco con Suso dall’altra parte e uno tra Piatek e Leao al centro. Qualche dubbio anche in difesa, con il ballottaggio tra Conti e Calabria a destra e Duarte che può giocare vicino a Romagnoli al centro.Indisponibili: Castillejo, Borini.Squalificati: Bennacer, CalhanogluProbabile formazione (4-3-3): G. Donnarumma; Conti, Duarte, Romagnoli, Hernandez; Paquetà, Biglia, Krunic; Suso, Piatek, Rebic.Nel caos che regna in casa Napoli, Ancelotti deve risolvere alcuni ballottaggi per la gara di sabato con il Milan: in difesa Manolas dovrebbe fare coppia con Koulibaly al centro della difesa; con Di Lorenzo a destra, Hysaj insidia Mario Rui sull’out opposto. Centrocampo definitivo con Callejon e Insigne sulle fasce e Fabiàn insieme a Zielinksi al centro. Ancora fuori Allan. Lozano dovrebbe giocare ma qualche metro più avanti, insieme a lui Mertens o Llorente.Indisponibili: Allan, Milik, Ghoulam, Malcuit.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabiàn, Zielinski, Insigne; Lozano, Mertens.Dopo Inglese, D’Aversa in attacco perde anche Cornelius. Giocatori contati lì davanti, spazio a Sprocati al centro con Siligardi al posto di Gervinho a sinistra e il solito Kulusevski a destra. Squalificato Hernani, i tre a centrocampo dovrebbero essere Kucka, Scozzarella e Barillà. Gagliolo è favorito su Pezzella.Indisponibili: Cornelius, Gervinho, Grassi, Inglese, Karamoh.Squalificati: Hernani.Probabile formazione (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Kulusevski, Siligardi, Sprocati.Tanti dubbi per Fonseca, che recupera alcuni giocatori e ha quasi l’imbarazzo della scelta: Spinazzola in pole su Santon e Florenzi per giocare a destra, Mancini dovrebbe essere preferito a Diawara per giocare in mediana vicino a Veretout. Zaniolo è l’unico sicuro del posto sulla trequarti: insieme a lui due tra Pastore, Perotti, Under e Kluivert.Indisponibili: Kluivert, Cristiante, Zappacosta.Squalificati: -Probabile formazione (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Smalling, Kolarov; Mancini, Veretout; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko.Depaoli sicuro del posto come terzino destro perché Bereszynski starà fuori per due mesi; dietro il ballottaggio è tra Ferrari e Murillo per giocare vicino a Colley. Ranieri prova a cambiare le carte in attacco e così Quagliarella potrebbe rimanere fuori, insidiato da Ramirez; Caprari e Gabbiadini si giocato l’altro posto.Indisponibili: Bereszynski, Bonazzoli, Maroni, Regini, Seculin.Squalificati: -Probabile formazione (4-4-2): Audero; Deparoli, Ferrari, Colley, Murru; Thorsby, Vieira, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.De Zerbi con gli uomini contanti contro la Lazio: davanti ci sarà Djuricic nel tridente con Caputo e Boga, dietro spazio a Kyriakopoulos in vantaggio su Peluso. Ballottaggio tra Duncan e Obiang per un posto a metà campo con Magnanelli e Locatelli.Indisponibili: Traoré, Defrel, Berardi, Ferrari, Chiriches, Rogerio, Mazzitelli, Pegolo.Squalificati: -Probabile formazione (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga.La Spal giocherà lunedì sera ma sicuri assenti saranno Cionek e Tomovic: il terzetto di difesa sarà composto da Felipe, Vicari e Igor. Strefezza più di Sala a destra, Murgia è favorito su Valdifiori per giocare vicino a Missiroli e Kurtic. Davanti uno tra Petagna e Paloschi farà coppia con Floccari.Indisponibili: Jankovic, Fares, D’Alessandro.Squalificati: Cionek, Tomovic.Probabile formazione (3-5-2): Berisha; Felipe, Vicari, Igor; Strefezza, Murgia, Missiroli, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna.Verdi non sta benissimo ma è favorito su Berenguer per partire titolare vicino a Belotti. In difesa c’è Bremer con Izzo e Nkoulou e Aina è favorito su De Silvestri sulla fascia destra. Rincon-Meité-Lukic dovrebbe essere il terzetto di centrocampo, con Baselli in panchina.Indisponibili: Laxalt, Lyanco, Bonifazi, Iago Falque.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Lukic, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti.Udinese senza Becao in difesa e Okaka in attacco, dove ci saranno Lasagna e Nestorovski. Dietro Nuytinck è favorito su Samir vicino a De Maio ed Ekong. A destra c’è Larsen, in mezzo il dubbio è tra Mandragora e Fofana.Indisponibili: Pussetto.Squalificati: Becao, Okaka.Probabile formazione (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Larsen, Mandagora, Jajalo, De Paul, Sema; Lasagna, Nestorovski.Tanti indisponibili per Juric, che davanti deve scegliere uno tra Salcedo e Stepinski, che sarà sostenuto da Zaccagni e Verre. L’altro dubbio è in difesa, dove senza Kumbulla Empereur è in vantaggio su Dawidowicz. A centrocampo Pessina sostituirà Miguel Veloso.Indisponibili: Di Carmine, Veloso, Kumbulla, Badu, Bessa, Crescenzi, Tupta.Squalificati: -Probabile formazione (3-5-2): Silvestri, Rrahmani, Empereur, Gunter; Faraoni, Amrabat, Pessina, Lazovic; Verre, Zaccagni; Salcedo.