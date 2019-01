FA Cup, il Chelsea supera il Nottingham Forest, avanti anche lo United di Solskjaer

Chelsea e Manchester United avanti in FA Cup. I Blues di Maurizio Sarri regolano 2-0 il Nottingham Forest grazie alla doppietta di Alvaro Morata dopo il rigore fallito da Fabregas, oggi all'ultima partita a Stamford Bridge e in lacrime al momento della sostituzione (andrà al Monaco del suo ex compagno di squadra Therry Henry). Continua a vincere anche il Manchester United di Solskjaer (cinque vittorie in altrettante partite sulla panchina dei Red Devils) con con il medesimo punteggio (2-0) battono 2-0 il Reading: le reti portano la forma di Mata su rigore e Lukaku. Tra gli altri risultati, vincono l'Everton (2-1 sul Lincoln), il West Ham (2-0 al Birmingham), il Brighton (3-1 al Bournemouth) e il Burnley (1-0) al Barnsley. Tra le squadre di Premier, eliminato a sorpresa il Cardiff, battuto 1-0 dal Gillingham, squadra di terza divisione. © RIPRODUZIONE RISERVATA