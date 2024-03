Europa League, dove vedere le partite: dal Liverpool al Benfica fino al West Ham

Giovedì scendono in campo tutte le squadre dell'Europa League ad eccezione dell'Atalanta. Ad aprire la serata della Uefa è la Roma che sfida il Brighton e poi c'è Sparta Praga-Liverpool oltre che Qarabag-Leverkusen.

Sparta Praga-Liverpool: dove vederla, orario e probabili formazioni

Sparta Praga-Liverpool comincia domani alle 18.45 all'Eden Arena. La partita verrà trasmessa in diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (253) e su Dazn. Le immagini della gara sono trasmesse anche in diretta televisiva su Sky Go, Now e Dazn.

Le probabili formazioni

Sparta Praga (3-4-3): Vindahl-Jensen; Vitik, Panak, Sorensen; Preciado, Laci, Kairinen, Wiesner; Haraslin, Kuchta, Olatunji.

All. Priske.

Liverpool (4-3-3): Kelleher; Bradley, Konate, Van Djik, Roberts; Mac Allister, Gomez, Clark; Elliot, Gakpo, Diaz. All. Klopp.

Qarabag-Bayer Leverkusen: dove vederla, orario e probabili formazioni

L'inizio di Qarabag-Bayer Leverkusen è previsto per le 18.45. Le immagini della partita sono trasmesse in diretta su Dazn e non integralmente su Sky che ha inserito il match nel programma Diretta Gol Europa su Sky Sport (211). La trasmissione è disponibile anche in streaming sull'applicazione ufficiale di Danz, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

Qarabag (4-2-3-1): Lunev; Matheus Silva, Mustafazade, Huseynov, Vesovic; Jankovic, P. Andrade; L. Andrade, Benzia, Zoubir; Juninho. All. Qurbanov.

Bayer Leverkusen (3-4-1-2): Hradecky; Kossonou, Tah, Hincapié; Frimpong, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Wirtz; Schick, Adli. All. Xabi Alonso.

Friburgo-West Ham: dove vederla, orario e probabili formazioni

Friburgo-West Ham comincia domani alle 21.00. La partita è trasmessa in diretta televisiva su Dazn e non integralmente su Sky, che mostrerà le immagini all'interno del programma Diretta Gol Europa. La gara è disponibile anche in diretta streaming su Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

Friburgo (4-4-2): Atubolu; Sildillia, Ginter, Gulde, Gunter; Doan, Eggestein, Hofler, Grifo; Sallai, Holer. All. Streich.

West-Ham (4-2-3-1): Fabianski; Coufal, Aguerd, Zouma, Emerson Palmieri; Soucek, Alvarez; Kudus, Ward-Prowse, Paquetà; Bowen. All. Moyes.

Benfica-Rangers: dove vederla, orario e probabili formazioni

Il fischio d'inizio di Benfica-Rangers è previsto alle 21.00 di domani. La partita è trasmessa in diretta televisiva su Dazn e su Sky, che offre le imamgini non integrali della sfida nel programma Diretta Gol Europa. La partita è trasmessa in diretta anche in streaming dall'applicazione ufficiale di Dazn, Sky Go e Now.

Le probabili formazioni

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Aursnes, Antonio Silva, Otamendi, Alvaro Fernandez; Joao Neves, Kocku; Di Maria, Rafa Silva, David Neres; Cabral. All. Schmidt.

Rangers (4-2-3-1): Butland; Tavernier, Goldson, Souttar, Barisic; Lundstram, Diomande; McCausland, Lawrence, Cortes; Dessers. All. Clement.

Marsiglia-Villarreal: dove vederla, orario e probabili formazioni

Marsiglia-Villarreal comincia alle 21.00 di domani. La partita è trasmessa in diretta televisiva su Dazn e su Sky, che offre le imamgini non integrali della sfida nel programma Diretta Gol Europa. La partita è trasmessa in diretta anche in streaming dall'applicazione ufficiale di Dazn, Sky Go e Now.

La probabili formazioni

Marsiglia (4-3-3): Pau Lopez; Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin; Ounahi, Kondogbia, Harit; Sarr, Aubameyang, Ndiaye. All. Gasset

Villarreal (4-4-2): Jörgensen; Kiko Femenia, Mosquera, Bailly, A. Moreno; Traoré, Parejo, Comesana, Baena; G. Moreno, Sörloth. All. Garcia Toral.