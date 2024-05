Gp Miami: dove vedere, orario e la girglia di partenza del sesto gran premio di F1

Torna la Formula 1 con il sesto Gran Premio della stagione che si tiene a Miami. Negli Stati Uniti i riflettori sono tutti puntati sulla Ferrari con Leclerc e Sainz che si sono qualificati come secondo e terzo nelle qualifiche. penultimo Gp in Giappone, mentre in quello precedente in Australia era arrivata una doppietta importante. Davanti a loro il solito Verstappen che ha collezionato la sesta pole di fila, senza contare l'ultima dello scorso campionato che lo porta a 7 consecutive. Nella Gara Sprint ha fatto discutere la gestione di Magnussen che ha rimediato diverse penalizzazioni a causa della sua difesa della posizione su Lewis Hamilton. L'inglese ha cercato spesso di superare il pilota della Haas, ma ha potuto chiudere solo al 16° posto.

GP Miami, gara Sprint: Verstappen precede la Ferrari di Leclerc, gran prestazione di Ricciardo