Champions League, dove vedere Real Madrid-Lipsia e Manchester City-Copenaghen

Oggi insieme a Sporting-Atalanta ci sono anche le altre partite di Champions League. Dopo i match di ieri, in cui la Lazio ha ceduto il passo al Bayern Monaco che ha ribaltato il risultato del'andata, ora tocca al Real Madrid e al Manchester City scendere in campo rispettivamente contro RedBull Lispia e Copenaghen. Gli spagnoli hanno un vantaggio di un gol all'andata che si è conclusa tra le polemiche. Guardiola, invece, è forte del 3-1 di metà febbraio.

Manchester City-Copenaghen: dove vederla, orario e probabili formazioni

Manchester City-Copenaghen comincia oggi alle 21 all'Etihad Stadium. Dove vedere la partita? La partita è disponibile in diretta televisiva su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251).

In streaming la partita è disponibile su Sky Go, Now e Infinity +.

Le probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Aké; De Bruyne, Rodri, Bernardo Silva; Foden, Haaland, Doku. All. Guardiola.

Copengahen (4-3-3): Grabara; Jelert, Vavro, McKenna, Diks; Mattsson, Falk, Gonçalves; Elyounoussi, Claesson, Achouri. All. Neestrup.

Real Madrid-Red Bull Lipsia: dove vederla (gratis), orario e probabili formazioni

Il fischio di inizio di Real Madrid-Lipsia è previsto per oggi alle 21.00 al Santiago Bernabeu. La partita è trasmessa in diretta su Amazon Prime Video, che rende disponibile le immagini della gara anche in streaming. Attivando il mese ddi prova gratuita del servizio, poi, è possibile asisstere alle immagini della partitaa gratuitamente.

Le proababili formazioni

Real Madrid (4-3-3): Lupin; Carvajal, Rudiger, Tchouameni, Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr. All. Ancelotti

Lipsia (4-4-2): Gulacsi; Simakan, Klostermann, Orban, Raum; Olmo, Henrichs, Schlager, Simons; Openda, Seiko. All. Rose.