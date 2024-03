Mercoledì 6 Marzo 2024, 07:33 - Ultimo aggiornamento: 07:34

ROMA Olimpico, casa. Casa che per la Roma fa rima con vittorie e punti. Soprattutto in Europa. I tifosi che hanno superato la cinquantina ricorderanno uno degli striscioni più iconici di sempre della Curva Sud: "Non passa lo straniero". Era l'8 dicembre del 1982, Roma-Colonia, ritorno degli ottavi di finale di Coppa Uefa, decisa, ai fini della qualificazione, da uno straordinario gol di Falcao. Domani si replica: l'avversario è diverso, il Brighton, ma il turno è il medesimo anche se qui si tratta dell'andata e la competizione è stata rinominata da qualche anno Europa League. Stesso stadio, stessa passione, ancora una volta tutto esaurito. C'è un termine, sold-out, che i tifosi della Roma hanno ormai imparato a conoscere bene. E anche stavolta, contro gli inglesi, la vendita è chiusa, biglietti esauriti da giorni, un altro pieno di passione. Quest'onda d'entusiasmo partita con Mourinho nel post-Covid continua anche senza lo sciamano portoghese e tocca quota 50. A dimostrazione che l'amore per la Roma (nella stagione 23-24 sono 1.180.423 i tifosi presenti all'Olimpico, mentre dal 2022 ad oggi oltre 3 milioni) supera anche quello per il singolo capo-popolo. Senza contare poi che l'impatto di De Rossi, un altro che ha un posto speciale nel cuore dei tifosi, è stato incredibile: sei vittorie in sette gare di campionato, 20 gol segnati (media 2,85 a gara) con 8 marcatori diversi (Dybala, Pellegrini, Lukaku, Huijsen, El Shaarawy, Paredes, Mancini e Azmoun), calciatori ritrovati (Pellegrini, Dybala e Paredes su tutti).

Ora Daniele rincorre la prima vittoria da tecnico in Europa. Finora due pareggi (con vittoria poi ai rigori) che però gli hanno consentito di superare i play-off contro il Feyenoord. Affronta un genio per amico, il temuto De Zerbi, forte di una tradizione, quella giallorossa, che vede la Roma vincente sette volte nelle ultime otto partite casalinghe contro club inglesi in tutte le competizioni europee. Ultimo ko, lo 0-2 contro il Manchester City nella fase a gironi della Champions League 2014-15, quando Daniele giocava ancora (anche se in quella partita rimase in panchina).

SFIDA TRA BOMBER

Oltre alla tradizione casalinga contro le inglesi, c'è un altro dato che fa ben sperare. Nelle ultime 23 gare giocate all'Olimpico in Europa League, la Roma ha perso soltanto contro il Betis Siviglia (1-2), nella fase a gironi dello scorso anno. Poi 17 vittorie e 5 pareggi a dimostrazione che lo stadio, in queste serate, ha il suo peso. E anche domani, lo spettacolo è assicurato.

Sugli spalti e in campo dove si affrontano due squadre che amano giocare a pallone. Lo dimostra ad esempio il fatto che i giallorossi sono la formazione che ha effettuato più passaggi nella metà campo avversaria in questa edizione (2226, almeno 221 in più rispetto ad ogni altra) mentre il Brighton (che per la prima volta nella sua soria ha raggiunto la fase a eliminazione diretta) è secondo per percentuale di passaggi riusciti (88.2%), dietro al Bayer Leverkusen (90.2%). Ma c'è di più. Perché quella di domani è anche la sfida tra Lukakue Joao Pedro. I due centravanti in questa edizione dell'Europa League hanno già segnato sei volte: soltanto Aubameyang con 7 ha fatto meglio, con Romelu capace di andare in rete in 6 partite diverse. L'Europa è un po' il suo giardino personale. Non ci fosse stata la nottataccia di Praga, avrebbe ancora aperta la serie incredibile durata 9 anni e 14 partite (con 18 gol). Poco male. Big Rom è già ripartito segnando poi a Rotterdam. E adesso, come la Roma, non vuole più fermarsi.