Darderi-Zverev: quando giocano, orario e dove vedere il terzo turno degli Internazionali di Roma

Luciano Darderi è approdato al terzo turno degli Internazionali di Roma, dove sfiderà Alexander Zverev. Il tennista italiano ha sconfitto nell'ultimo match Mariano Navone in due set, conclusi 6-3 e 6-2. È bastato poco al ventiduenne di Villa Gesel per battere il rivale argentino. Ora, invece, è chiamato all'impresa per eliminare il numero 5 della classifica Atp. Il tedesco nell'ultimo incontro ha sconfitto Aleksander Vukic in due set conclusi 6-0 e 6-4.

Internazionali Roma, Darderi batte Navone e vola al 3° turno: «Un sogno, voglio continuare così»