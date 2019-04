Europa League, derby spagnolo Villareal-Valencia, il Chelsea in casa dello Slavia Praga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viaggio verso “Terra del Fuoco” dovrà passare anche dalla Repubblica Ceca. Lo sa bene l’allenatore del Chelsea, Maurizio Sarri, che dopo aver eliminato la Dinamo Kiev agli ottavi d’Europa League ha messo lo Slavia Praga nel mirino. Domani sera al Sinobo Stadium si giocherà l’andata dei quarti: fischio d’inizio alle ore 21 da parte dell’arbitro tedesco Zwayer. Un’altra insidia da superare per i Blues, favoriti per la vittoria della coppa, che sognano la finale, in programma il 29 maggio a Baku in Azerbaijan.SORPRESETutta da decifrare, invece, la sfida tra Benfica ed Eintracht Francoforte. I tedeschi sono la rivelazione della competizione: chiedere all’Inter, che ne ha fatto le spese nel turno precedente. Il primo atto andrà in scena all’Estadio da Luz di Lisbona, l’arbitro sarà l’inglese Taylor.DERBY SPAGNOLOIntanto, cresce l’attesa per il derby di Spagna. Il Villarreal, che nella Liga lotta per non retrocedere, ospiterà il Valencia di Marcelino, sesta forza del campionato spagnolo. Napoli e Arsenal guarderanno con occhio interessato il match diretto dal fischietto inglese Oliver: dall’Estadio de la Cerámica uscirà la sfidante della semifinale.