Eriksson realizza il suo sogno e allena il Liverpool: l'ex tecnico in panchina contro le leggende dell'Ajax

Sven-Göran Eriksson torna ad allenare sulla panchian del Liverpool. Una partita da sogno per i tecnico svedese che in carriera ha guidato anche Roma e Lazio nella sua storia. Tra tutti i club guidati, in cui ci sono anche Fiorentina, Manchester City e Inghilterra, mancavano proprio i Reds che è il club che tifa da sempre. Guidare il club in panchina era il sogno di una vita e la socetà ha permesso al settantaseienne di scendere in campo come allenatore nella partita di beneficenza tra le leggende degli inglesi e quelle dell'Ajax. Al momento dell'ingresso in campo, i tifosi presenti ad Anfield hanno riservato una commovente standing ovation per il tecnico svedese.

Al termine della sfida, la Cnn ha intervistato il classe 1948: «Sono molto felice e mi sento fortunato nel vedere che le cose buone che ho fatto vengono celebrate mentre sono vivo. Non è comune. Di solito, devi morire e avere un funerale prima che la gente ti apprezzi e ti dica quanto sei grande. Sono felice che la gente mi racconti le cose mentre sono vivo. Vivo come lo facevo prima, o quasi. E va tutto bene. Il trattamento sta andando bene, ci sono alti e bassi ovviamente. Insomma, sono ancora in piedi».

A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY — Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024

La malattia

Nelle scorse settimane, Eriksson aveva espresso il suo desiderio di allenare almeno una volta in vita sua il Liverpool.

La dichiaraizone è arrivata in seguito alla notizia della sua malattia, un tumore in fase terminale che non lascia tanto da vivere all'ex tecnico. «Secondo i tecnici ho circa un anno di vita». Così affermava l'ex allenatore della Lazio che ha sorpreso tutti con l'intervista di metà gennaio.