Sven-Goran Eriksson aveva espresso il desiderio di guidare il Liverpool in vita sua e i Reds hanno deciso ddi realizzare il sogno del settantasettenne. Questo, infatti, è sceso in campo come allenatore degli inglesi nel match contro le leggende dell'Ajax. A gennaio, l'ex allenatore di Roma e Lazio aveva annunciato di avere un tumore che gli lascrebbe circa un anno ancora da vivere.

Eriksson allenerà il Liverpool, in panchina per la partita tra Leggende contro l'Ajax