Osvaldo e la depressione, il Talleres si offre: «Puoi venire ad allenarti quando vuoi»

Il mondo del calcio è stato scosso dalla rivelazione di Pablo Daniel Osvaldo che, nei giorni scorsi, ha rivelato di soffrire di depressione. Una dichiarazione che ha lasciato un po' di sgomento, ma non tra i dirigenti del Talleres Re, squadra di Serie B argentina che ha deciso di non rimanere inerme davanti a questa situazione. Un circolo discendente fatto di droga, alcool e solitudine, questa la strada in cui si trova l'ex attaccante della Roma che ha reso pubblica la sua situazione.

Il gesto del Talleres

Con un video sul suo profilo Instagram ufficiale, Osvaldo ha annuncato a tutti i suoi follower la sua situazione attuale. In Argentina sono arrivati subito i primi aiuta, come riporta Doble Amarillo, con il Talleres Re che ha proposto all'ex attaccante di allearsi con loro: «Puoi venire quando vuoi».

Un gesto importante e che potrebbe aiutare l'italiano a uscire da questo vortice che lo sta consumando.

Il messaggio di Osvaldo

«Sono abbastanza disperato e non me la sto passando per niente bene. Sento la necessità di dire che è da tempo che lotto contro la depressione che mi ha portato ad alcune dipendenze, alcol e droga, sento che la vita mi sta sfuggendo di mano». Così ha esordito sul suo profilo Instagram Osvaldo, che ha continuato parlando della sua situazione: «Sto facendo un trattamento psichiatrico, prendendo medicine, ho una malattia specifica, perdita di autostima, depressione e molte volte torno alle mie dipendenze, cado nell’autodistruzione e praticamente vivo solo chiuso in casa, non vado da nessuna parte, non mi interessa alzarmi dal letto, uscire dalla mia camera, mangiare».