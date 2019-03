Eintracht-Inter, i voti dei nerazzurri: Handanovic è attento, male Asamoah

© RIPRODUZIONE RISERVATA

HANDANOVIC 6.5Sempre attento sui colpi di testa di Jovic e da Costa. Nel finale è ancora bravo su Jovic.D’AMBROSIO 5Kostic si rende spesso pericoloso dalle sue parti.DE VRIJ 6.5Tempestivo quando deve spazzare il pallone dall’area.SKRINIAR 6.5Brillante nelle chiusure. Si fa vedere anche in fase offensiva.ASAMOAH 5Quando l’Eintracht alza il ritmo, il ghanese si perde.VECINO 5Perde troppi palloni. L’ex Fiorentina avrebbe dovuto fare di più.BROZOVIC 5Ha la grande occasione di portare in vantaggio l’Inter, ma si fa parare il rigore da Trapp.POLITANO 6Le (poche) idee in attacco arrivano dai suoi suggerimentiBORJA VALERO 6Cerca in qualche modo di duellare in mezzo al campo con la sua esperienza.PERISIC 5.5Il croato non dà mai la spinta giusta all’Inter.LAUTARO MARTINEZ 5Pochissimi palloni per lui. L’argentino si fa ammonire e salterà la gara di ritorno a San Siro.CANDREVA 5Si becca il giallo appena entra in campo.SPALLETTI 6Alla sua Inter manca la giocata offensiva. Soffre nella ripresa, ma resiste.