Diretta Sheriff-Inter ore 21.00: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Mercoledì 3 Novembre 2021, 10:40

Per Simone Inzaghi, in terra moldava, l'occasione è enorme: la sua Inter, battendo lo Sheriff, potrebbe ritrovarsi almeno al secondo posto in classifica dopo un avvio un po' così. Le qualità i campioni d'Italia per andare a vincere contro una squadra debuttante in Champions League ce le hanno tutte. Anche se per quello visto fino al momento non sarà di certo facile. Il 19 ottobre scorso a San Siro l'Inter ha trovato i primi gol e i primi tre punti della propria campagna europea in questa stagione. Deve ripetersi anche stasera per non rischiare un'altra eliminazione prematura in un girone tutt'altro che difficile. Davanti quindi Dzeko con Lautaro. Spazio anche per Vidal al fianco di Brozovic con Barella titolare inamovibile.

Sheriff-Inter, le probabili formazioni

SHERIFF (4-2-3-1): 1 Celeadnic, 13 Fernando, 2 Arboleda, 55 Dulanto, 15 Cristiano, 21 Addo, 31 Thill, 9 Traore, 22 Kolovos, 10 Castaneda, 17 Yakhshiboev. All.: Vernydub.

INTER (3-5-2): 1 Handanovic, 37 Skriniar, 6 De Vrij, 32 Dimarco, 36 Darmian, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic, 9 Dzeko, 10 Lautaro. All.: Inzaghi.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La gara Sheriff-Inter, in programma questa sera alle ore 21:00, sarà trasmessa in diretta sulle reti di Sky e Mediaset Infinity. I canali di riferimento sono Sky Sport (252 del satellite) e Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). In streaming, inoltre, la partita potrà essere seguita anche tramite l'applicazione Sky Go e anche con Now Tv, che permette di accedere ai servizi di Sky tramite un abbonamento che può essere giornaliero, settimanale, o mensile.