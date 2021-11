Diretta Milan-Porto ore 18.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Mercoledì 3 Novembre 2021, 10:42

L'ultima speranza per il Milan passa dalla gara di stasera contro il Porto a San Siro. La squadra di Pioli che vola in campionato, in Champions League è ferma a quota zero punti in classifica. Non è ancora fuori, ma per rimanere aggrappata a una difficile qualificazione agli ottavi, la truppa rossonera ha bisogno solamente dei tre punti contro Sergio Conceicao, che arriva in Italia forte della vittoria nella gara d'andata: una partita, quella, mai realmente in discussione. Per il tecnico ospite è un mezzo derby, visti i passati nerazzurri. Mentre per l'allenatore dei rossoneri è davvero l'ultima spiaggia.

SEGUI LA DIRETTA DI MILAN-PORTO

Milan-Porto, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

PORTO (4-4-2): Costa; Joao Mario, Pepe, Mbemba, Zaidu; Otavio, Vitinha, Oliveira, Otavio, Diaz; Evanilson, Taremi. All.: Conceicao.

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sfida tra Milan e Porto, si giocherà allo stadio San Siro di Milano alle ore 18.45. La gara di questa sera sarà possibile seguirla solamente in streaming su Amazon Prime, che ha acquisito i diritti per una partita di Champions League a settimana che vede in campo le squadre italiane. Il commento è affidato a Sandro Piccinini, mentre quello tecnico a Massimo Ambrosini.