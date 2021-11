Serie A, Napoli e Milan continuano a guidare la classifica

(LaPresse) Milan e Napoli non perdono un colpo e continuano la loro marcia in vetta alla classifica con 10 vittorie in 11 match. I rossoneri si impongono per 2-1 nel big match serale sul campo della Roma di Mourinho. Di Ibra e Kessie su rigore i gol della squadra di Pioli, mentre l'ex El Shaarawy sigla l'unica rete romanista. Una vittoria importante per il Milan che risponde al successo della Banda Spalletti che nel pomeriggio avevano vinto 1-0 il derby campano con la Salernitana. Stasera a chiudere l'11esimo turno Bologna-Cagliari.