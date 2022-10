Roma-Napoli è il posticipo domenicale dell'undicesima giornata di Serie A. La capolista, ospite all'Olimpico, è stata raggiunta dal Milan a quota 26 punti in classifica. Quattro lunghezze sotto, i giallorossi di José Mourinho provenienti da tre vittorie consecutive: con il tecnico portoghese non hanno mai raggiunto quota quattro in Serie A, l’ultima volta risale all’agosto 2020 con Paulo Fonseca alla guida. Gli uomini di Spalletti vivono un periodo ancora più roseo: il Napoli ha vinto tutte le ultime 10 partite tra campionato e Champions League, solo una volta i partenopei hanno ottenuto 11 successi di fila nella loro storia in tutte le competizioni dal 1929/30: tra aprile e settembre 1986 con Ottavio Bianchi in panchina. Mourinho confermerà Camara a centrocampo, già titolare contro la Sampdoria. Il guineano sarà affiancato da Cristante e da Pellegrini. Nel reparto offensivo atteso il ritorno di Zaniolo, con Belotti in panchina. Tra gli azzurri Anguissa non è partito con la squadra, al suo posto giocherà Ndombele. Restano indisponibili anche Rrahmani e Sirigu. Osimhen dovrebbe tornare al centro dell'attacco.

Le probabili formazioni

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Pellegrini, Spinazzola; Zaniolo, Abraham. All. Mourinho.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

Dove vedere Roma Napoli in tv e streaming

Il calcio d'inizio è fissato alle 20.45; la partita sarà trasmessa in diretta streaming in esclusiva da Dazn, visibile per i suoi utenti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con l'app, e, sempre grazie a quest'ultima, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o simili. La diretta testuale su ilmessaggero.it