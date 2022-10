Var Roma-Napoli, annullato rigore assegnato agli azzurri: perché Irrati ha cambiato decisione

Episodio controverso durante il primo tempo di Roma-Napoli. Al 38' gli azzurri attaccano nella metà campo giallorossa, Zielinski si inserisce sul versante sinistro e nei pressi del limite dell'area di rigore aspetta l'inserimento di Ndombele per vie centrali. Il numero 91 dopo essersi divincolato dalla marcatura di Camara e Smalling si ritrova nell'uno contro uno con Rui Patricio e finisce a terra.

Diretta Roma-Napoli 0-0 al via la ripresa, subito ammonito Ndombele

Per Irrati in un primo momento non ci sono dubbi: calcio di rigore. Poco dopo il direttore di gara, accerchiato dai giocatori giallorossi, ascolta il suggerimento del Var e si avvicina al monitor a bordocampo per revisionare l'azione. Dalle immagini appare chiaro come il centrocampista francese cerchi di spostare il pallone sull'esterno, ma è altrettanto evidente il tocco di Rui Patricio sulla sfera: gesto che precede la caduta dell'avversario. Così Irrati torna sui suoi passi e revoca il penalty. I primi 45 minuti tra Roma e Napoli finiscono senza reti.