Roma-Bologna, diretta dalle dalle 20.45. Probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma torna a giocare in campionato. Ma la testa, come è inevitabile che sia, sarà un po' all'impegno di giovedì prossimo, sempre all'Olimpico, contro il Leicester, quando la squadra di Mourinho si giocherà l'accesso, dopo l'1-1 dell'andata, alla finale di Conference League. Non potrà contare su Mkhitaryan il tecnico portoghese, che salterà almeno quattro partite e spera di esserci almeno nell'ultimo atto della manifestazione. Turnover mirato, comunque, per i giallorossi: non ci sarà Smalling: al suo posto Kumbulla. Fuori anche Sergio Oliveira per squalifica. Il Bologna arriva a questa sfida dopo la bella vittoria nel recupero contro l'Inter. Si comincia alle 20:45

Segui la diretta di Roma-Bologna

Roma-Bologna, le probabili formazioni

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Maitland-Niles, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Felix, Abraham. All. Mourinho.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic. All.: Mihajlovic (in panchina De Leo)

Dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La partita Roma-Bologna, in programma questa sera, domenica 1 maggio alle 20:45 allo Stadio Olimpico, sarà possibile seguirla in diretta tv in esclusiva su Dazn, che ha acquisito i diritti di tutte le partite del massimo campionato italiano per la stagione in corso. In streaming la partita sarà possibile seguirla anche attraverso il pc, o smartphone e tablet, scaricando l'applicazione Dazn. La diretta sarà disponibile anche sul sito del Messaggero.